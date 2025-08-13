Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
13 de agosto de 2025
83°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tildan a la exreina de belleza dominicana Celinee Santos de “inconvivible” en “Top Chef VIP”

En el episodio de ayer la modelo le habló fuerte a la presentadora Carmen Villalobos

13 de agosto de 2025 - 8:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Celinee Santos representó a República Dominicana en Miss Universe 2024. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Esta semana, la modelo dominicana Celinee Santos regresó a la cocina de “Top Chef VIP” de Telemundo después de casi un mes ausente. Según indicó, la exreina de belleza necesitó un período de receso tras experimentar problemas de salud.

RELACIONADAS

Ayer, noche de eliminación, Santos protagonizó un momento de tensión nunca antes visto en el “reality show”. Su actitud hacia la presentadora Carmen Villalobos fue la “gota que desbordó la copa” para sus compañeros.

“Tú me tenías harta en términos dominicanos, porque no me dejabas cocinar. Tú eres el pájaro que da la información, pero ya que estás acá y no eres juez, pues puedes hablar, tienes boca”, dijo la dominicana.

Santos, para sorpresa de muchos, se salvó del reto de eliminación. Sergio Sendel, sin embargo, no corrió con la misma suerte.

Hoy, Miss Universe República Dominicana 2024 reapareció como si nada hubiera pasado. En la cava, por otro lado, sus compañeras se sinceraron sobre la convivencia con la también actriz.

“Lo que choca en el momento es que uno está, aquí, jodiend..., en los retos de eliminación, haciendo todo, y ella estaba...”, dijo Angélica Celaya. “Esta chamaca, va a madurar, la vida te da putaz..., tiene que aprender”, añadió Valeria Cuevas.

Norkys Batista, quien aseguró pasar por su etapa de “miss”, comentó que vivió de cerca el tema de los egos con las candidatas. En esa línea subrayó que la situación se torna “inconvivible”.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada

Tags
Top Chef VIPTelemundoReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: