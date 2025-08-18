Robo de comida y sabotajes en la cocina de “Top Chef VIP 4”

La competencia de “Top Chef VIP 4” ha aumentado en intensidad, al igual que las exigencias dentro de la cocina de Telemundo. Los participantes se han visto obligados a preparar nuevas recetas –y no precisamente culinarias– en su lucha por avanzar hacia la gran final.

El domingo por la noche, durante el reto de salvación, las celebridades fueron divididas en dos grupos: Mostaza y Vino Tinto, liderados por los dos concursantes inmunes hasta el momento: la periodista española Cristina Porta y el actor mexicano Paco Pizaña, respectivamente.

Durante la prueba, que consistía en preparar tres platillos asiáticos en un food truck para 52 comensales, las tensiones se hicieron sentir. Las rivalidades salieron a flote mientras los equipos intentaban evitar quedar en riesgo de eliminación.

Lo curioso del reto fue que, aunque cada grupo debía elaborar tres platos diferentes, varios de sus integrantes protagonizaron discusiones por ciertos ingredientes, como el arroz.

Porta acusó a Pizaña y a su equipo de haberse “robado” el arroz destinado a su sushi, con la intención de sabotear su preparación. Por su parte, la reina de belleza dominicana Celineé Santos enfrentó duramente a Porta, argumentando que cada equipo tenía libertad para tomar los ingredientes que quisiera del supermercado.

Esta situación provocó el disgusto de los jueces: los chefs Toño De Livier, Betty Vázquez y Tita.

Al final de la noche, el equipo Vino Tinto fue sentenciado y, mañana lunes 18 de agosto, deberán enfrentarse nuevamente a la cocina. Uno de ellos quedará eliminado.

El ganador o ganadora de “Top Chef VIP 4” recibirá un premio de $200,000 en efectivo y el codiciado título. Lambda García, Alana Lliteras y Patricia Navidad fueron los ganadores de las tres temporadas anteriores.