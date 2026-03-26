Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Expulsan a Oriana Marzoli, “la princesa de los realities”, de “LCDLF6″

La venezolana es la primera en la historia de la competencia que sale de esta manera

26 de marzo de 2026 - 8:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Oriana Marzoli permaneció 37 días en la competencia. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con una trayectoria que abarca tres continentes y más de una década al mando del género, el ingreso de Oriana Marzoli a “La casa de los famosos 6″ no fue simplemente una adición al elenco, sino una declaración de intenciones. Conocida por no dejar a nadie indiferente, la “princesa de los realities” llegó para demostrar por qué, como ella misma dice, “no cobra de gratis”.

RELACIONADAS

Amada por muchos y cuestionada por otros, la venezolana ha vuelto a encender los ánimos en la televisión internacional. Su paso por la mansión de “La Jefa” ha estado marcado por la misma receta que la hizo famosa: una mezcla explosiva de honestidad brutal, confrontaciones directas y una capacidad única para convertirse en el centro de todas las dinámicas del juego.

La fórmula, al parecer, no funcionó para el público hispano en los Estados Unidos. El pasado lunes, la producción anunció una expulsión disciplinaria sin precedentes para hoy miércoles, 25 de marzo de 2026.

Debido a graves faltas de conducta y desacato a las reglas, “La Jefa” dejó la decisión final en manos del público para elegir quién de los 8 sancionados debía abandonar la competencia.

Los ocho participantes que recibieron “tarjeta roja” fueron:

  1. Oriana (expulsada)
  2. Laura Zapata.
  3. Caeli.
  4. Josh.
  5. Curvy.
  6. Fabio.
  7. Celinee.
  8. Julia. 
Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: