Expulsan a Oriana Marzoli, “la princesa de los realities”, de “LCDLF6″
La venezolana es la primera en la historia de la competencia que sale de esta manera
26 de marzo de 2026 - 8:29 PM
26 de marzo de 2026 - 8:29 PM
Con una trayectoria que abarca tres continentes y más de una década al mando del género, el ingreso de Oriana Marzoli a “La casa de los famosos 6″ no fue simplemente una adición al elenco, sino una declaración de intenciones. Conocida por no dejar a nadie indiferente, la “princesa de los realities” llegó para demostrar por qué, como ella misma dice, “no cobra de gratis”.
Amada por muchos y cuestionada por otros, la venezolana ha vuelto a encender los ánimos en la televisión internacional. Su paso por la mansión de “La Jefa” ha estado marcado por la misma receta que la hizo famosa: una mezcla explosiva de honestidad brutal, confrontaciones directas y una capacidad única para convertirse en el centro de todas las dinámicas del juego.
La fórmula, al parecer, no funcionó para el público hispano en los Estados Unidos. El pasado lunes, la producción anunció una expulsión disciplinaria sin precedentes para hoy miércoles, 25 de marzo de 2026.
Debido a graves faltas de conducta y desacato a las reglas, “La Jefa” dejó la decisión final en manos del público para elegir quién de los 8 sancionados debía abandonar la competencia.
Los ocho participantes que recibieron “tarjeta roja” fueron:
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