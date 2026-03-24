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Laura Zapata y Oriana Marzoli: a un paso de la expulsión de “LCDLF6″

El habitante con más votos saldrá el próximo miércoles

24 de marzo de 2026 - 4:59 PM

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Laura Zapata y Oriana Marzoli han protagonizado los altercados más intensos de la temporada. (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La producción de “La casa de los famosos″ de Telemundo introdujo un mecanismo para su sexta temporada. Ante la dificultad de mantener un ambiente de paz en las emisiones, “La Jefa” comunicó anoche a los habitantes un nuevo sistema de amonestaciones.

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Esta medida busca frenar el incremento de las agresiones o establecer límites sobre la conducta dentro de la mansión. Esto, a su vez, transformó la dinámica de convivencia en una estrategia para los participantes.

El sistema funciona bajo una lógica de advertencia y castigo. La tarjeta amarilla opera como una amonestación que la producción aplica en situaciones de provocación, desobediencia a las instrucciones o intentos de contacto físico entre los involucrados. Este recurso sirve para señalar comportamientos que permiten la permanencia en la competencia. Sin embargo, la acumulación de estas conlleva consecuencias para la continuidad de los famosos en el proyecto.

La innovación del reglamento reside en la tarjeta roja, la cual representa la expulsión de la casa. Según las directrices, un habitante recibe esta sanción si agrede a otro compañero o si acumula tres tarjetas amarillas durante su estancia. Con esta implementación, la posibilidad de salidas por motivos de disciplina adquiere relevancia.

Tras las agresiones durante los últimos días, “La Jefa” decidió que los siguientes habitantes están en riesgo de expulsión y es el público el que decidirá quién se va:

  • Caeli
  • Laura Zapata
  • Josh Martínez
  • Oriana Marzoli
  • Curvy
  • Fabio Agostini
  • Celinee Santos
  • Julia Arguelles

A diferencia de la eliminación, en la que el voto es positivo, en el caso de la expulsión, el voto será negativo, es decir, el público votará por quién quiere que salga. El habitante con más votos, será expulsado el próximo miércoles.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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