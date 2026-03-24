Laura Zapata y Oriana Marzoli: a un paso de la expulsión de “LCDLF6″

La producción de “La casa de los famosos″ de Telemundo introdujo un mecanismo para su sexta temporada. Ante la dificultad de mantener un ambiente de paz en las emisiones, “La Jefa” comunicó anoche a los habitantes un nuevo sistema de amonestaciones.

Esta medida busca frenar el incremento de las agresiones o establecer límites sobre la conducta dentro de la mansión. Esto, a su vez, transformó la dinámica de convivencia en una estrategia para los participantes.

El sistema funciona bajo una lógica de advertencia y castigo. La tarjeta amarilla opera como una amonestación que la producción aplica en situaciones de provocación, desobediencia a las instrucciones o intentos de contacto físico entre los involucrados. Este recurso sirve para señalar comportamientos que permiten la permanencia en la competencia. Sin embargo, la acumulación de estas conlleva consecuencias para la continuidad de los famosos en el proyecto.

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La innovación del reglamento reside en la tarjeta roja, la cual representa la expulsión de la casa. Según las directrices, un habitante recibe esta sanción si agrede a otro compañero o si acumula tres tarjetas amarillas durante su estancia. Con esta implementación, la posibilidad de salidas por motivos de disciplina adquiere relevancia.

Tras las agresiones durante los últimos días, “La Jefa” decidió que los siguientes habitantes están en riesgo de expulsión y es el público el que decidirá quién se va:

Caeli

Laura Zapata

Josh Martínez

Oriana Marzoli

Curvy

Fabio Agostini

Celinee Santos

Julia Arguelles

A diferencia de la eliminación, en la que el voto es positivo, en el caso de la expulsión, el voto será negativo, es decir, el público votará por quién quiere que salga. El habitante con más votos, será expulsado el próximo miércoles.