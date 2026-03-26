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“Esta va por los que luchan en silencio”: Gongo Fishing se une a “Uniendo Cabezas” por el CAP

La iniciativa solidaria alcanzó, por tercer año consecutivo, una cifra récord en recaudos y superó el millón de dólares

26 de marzo de 2026 - 9:38 PM

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Gongo Fishing se unió al evento por primera vez. (Facebook)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El cazador de culebras y caimanes Gongo Fishing vivió un emotivo momento la tarde del miércoles cuando se unió a los ciudadanos que se dieron cita en el Coca-Cola Music Hall para afeitar su cabeza por los niños pacientes de cáncer durante la decimosexta edición de “Uniendo Cabezas”, de la Fundación CAP.

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“Esta va por ese niño que conocí hace muchos años, que no entendía la gravedad de su enfermedad solo sabía que ya no tendría pelo: ‘mamá cuánto tiempo estaré calvo’. Esta va por mi titi que se levanta luchando esta enfermedad todos los días. Está va por los que luchan en silencio. Esta va por todos los que quieren ganar esta batalla. Gracias vida por darme esta oportunidad. Un abrazo para todos”, compartió José Morales Berríos —nombre de pila del también creador de contenido— en sus redes sociales.

Gongo sorprende con nuevo “look” por una buena causa

Gongo sorprende con nuevo “look” por una buena causa

El reconocido cazador de culebras y caimanes formó parte de “Uniendo Cabezas”, de la Fundación CAP, para apoyar a niños con cáncer.

Este año, el evento contó con el respaldo de las capitanas Miss Universe 2001, Denise Quiñones, y Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera, quienes unieron sus voces a la joven paciente Johanishka Díaz Rodríguez, capitana pediátrica 2026, quien precisamente hoy tocó la campana al vencer la enfermedad luego de completar su tratamiento en la Unidad de Oncología del Hospital Pediátrico Universitario.

Luego de ocho horas, la afeitada masiva y donación de cabello más grande de Puerto Rico logró alcanzar, por tercer año consecutivo, el récord en recaudos al llegar a $1,063,000.00.

El evento anual "Uniendo Cabezas" de la Fundación CAP para niños pacientes de cáncer se celebró en el Coca-Cola Music Hall y contó con la participación de Raymond Ayala, mejor conocido como el retirado reguetonero Daddy Yankee, como capitán.Con su participación en el evento benéfico, el artista urbano honró la memoria de Dariel Rivera, un joven paciente de cáncer con quien llegó a entablar una bonita amistad.Con el exitoso evento benéfico, la Fundación CAP celebró 35 años brindando servicios y apoyo a pacientes pediátricos en Puerto Rico.
1 / 15 | La Fundación CAP alcanza más de $1 millón en donaciones de la mano de Daddy Yankee. El evento anual "Uniendo Cabezas" de la Fundación CAP para niños pacientes de cáncer se celebró en el Coca-Cola Music Hall y contó con la participación de Raymond Ayala, mejor conocido como el retirado reguetonero Daddy Yankee, como capitán. - Josian Bruno/GFR MEDIA
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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