“Esta va por los que luchan en silencio”: Gongo Fishing se une a “Uniendo Cabezas” por el CAP

1 / 15 La Fundación CAP alcanza más de $1 millón en donaciones de la mano de Daddy Yankee

El evento anual "Uniendo Cabezas" de la Fundación CAP para niños pacientes de cáncer se celebró en el Coca-Cola Music Hall y contó con la participación de Raymond Ayala, mejor conocido como el retirado reguetonero Daddy Yankee, como capitán.

Josian Bruno/GFR MEDIA