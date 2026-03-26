“Esta va por los que luchan en silencio”: Gongo Fishing se une a “Uniendo Cabezas” por el CAP
La iniciativa solidaria alcanzó, por tercer año consecutivo, una cifra récord en recaudos y superó el millón de dólares
26 de marzo de 2026 - 9:38 PM
26 de marzo de 2026 - 9:38 PM
El cazador de culebras y caimanes Gongo Fishing vivió un emotivo momento la tarde del miércoles cuando se unió a los ciudadanos que se dieron cita en el Coca-Cola Music Hall para afeitar su cabeza por los niños pacientes de cáncer durante la decimosexta edición de “Uniendo Cabezas”, de la Fundación CAP.
“Esta va por ese niño que conocí hace muchos años, que no entendía la gravedad de su enfermedad solo sabía que ya no tendría pelo: ‘mamá cuánto tiempo estaré calvo’. Esta va por mi titi que se levanta luchando esta enfermedad todos los días. Está va por los que luchan en silencio. Esta va por todos los que quieren ganar esta batalla. Gracias vida por darme esta oportunidad. Un abrazo para todos”, compartió José Morales Berríos —nombre de pila del también creador de contenido— en sus redes sociales.
Este año, el evento contó con el respaldo de las capitanas Miss Universe 2001, Denise Quiñones, y Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera, quienes unieron sus voces a la joven paciente Johanishka Díaz Rodríguez, capitana pediátrica 2026, quien precisamente hoy tocó la campana al vencer la enfermedad luego de completar su tratamiento en la Unidad de Oncología del Hospital Pediátrico Universitario.
Luego de ocho horas, la afeitada masiva y donación de cabello más grande de Puerto Rico logró alcanzar, por tercer año consecutivo, el récord en recaudos al llegar a $1,063,000.00.
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