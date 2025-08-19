Sorpresiva eliminación de Héctor Sandarti en “Top Chef VIP 4”

La noche del lunes de eliminación en “Top Chef VIP 4”, de Telemundo, sacó lágrimas tanto dentro como fuera de la cocina, al conocerse que Héctor Sandarti quedó fuera de la competencia culinaria.

Para sorpresa del resto de los participantes, que creían que quien saldría sería la reina de belleza dominicana, Celineé Santos, o la creadora de contenido mexicana, Curvy Zelma, el queso un poco salado en el platillo vegetariano del exconductor de “La casa de los famosos” no logró convencer a los jueces: los chefs Toño De Livier, Betty Vázquez y Tita.

“Este show a mí solamente me sumó y con eso me quedo”, se despidió el también presentador.

Además de la incredulidad dentro de la Cava, las redes sociales estallaron al denunciar que, en esta cuarta edición, el “drama” estaba tomando más protagonismo que los sabores en los platillos, haciendo referencia a las últimas eliminaciones.

El ganador o ganadora de “Top Chef VIP 4″ recibirá un premio de $200,000 en efectivo y el codiciado título. Lambda García, Alana Lliteras y Patricia Navidad fueron los ganadores de las tres temporadas anteriores.