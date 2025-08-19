Opinión
19 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
Televisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sorpresiva eliminación de Héctor Sandarti en “Top Chef VIP 4”

El exconductor de “La casa de los famosos” se despidió la noche del lunes de la competencia de cocina

19 de agosto de 2025 - 10:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Héctor Sandarti. (Telemundo)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimiento

La noche del lunes de eliminación en “Top Chef VIP 4”, de Telemundo, sacó lágrimas tanto dentro como fuera de la cocina, al conocerse que Héctor Sandarti quedó fuera de la competencia culinaria.

Para sorpresa del resto de los participantes, que creían que quien saldría sería la reina de belleza dominicana, Celineé Santos, o la creadora de contenido mexicana, Curvy Zelma, el queso un poco salado en el platillo vegetariano del exconductor de “La casa de los famosos” no logró convencer a los jueces: los chefs Toño De Livier, Betty Vázquez y Tita.

“Este show a mí solamente me sumó y con eso me quedo”, se despidió el también presentador.

Además de la incredulidad dentro de la Cava, las redes sociales estallaron al denunciar que, en esta cuarta edición, el “drama” estaba tomando más protagonismo que los sabores en los platillos, haciendo referencia a las últimas eliminaciones.

El ganador o ganadora de “Top Chef VIP 4″ recibirá un premio de $200,000 en efectivo y el codiciado título. Lambda García, Alana Lliteras y Patricia Navidad fueron los ganadores de las tres temporadas anteriores.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP"

ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Entretenimiento
