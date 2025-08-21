¿Todos contra Celinee Santos? Críticas, tensión y descalificaciones en “Top Chef VIP 4”

La más reciente prueba de salvación de “Top Chef VIP 4″, de la noche del miércoles, estuvo llena de sorpresas no muy gratas, tanto para los participantes como para los jueces de la competencia de Telemundo: los chefs Toño De Livier, Betty Vázquez y Tita.

Primero, la reina de belleza dominicana, Celinee Santos, realizó un comentario relacionado con los estereotipos de algunos personajes en las telenovelas mexicanas, lo que provocó la molestia de algunos de sus compañeros.

“Hoy no estoy Ana Bárbara, hoy estoy que soy la que ordeña las vacas del rancho. Soy la niña pobre de la novela…”, bromeó la Miss Universe República Dominica 2024.

“Me encanta cómo todos ayudan a Celinee, pero luego la quieren para eliminación y que se vaya ella”, comentó Cristina Porta, quien actualmente cuenta con inmunidad.

Para el reto de salvación debían confeccionar tacos y salsas con el exparticipante Pancho Uresti como juez invitado. Sin embargo, varias celebridades rompieron una de las reglas fundamentales en esta competencia de cocina: no quitar ni agregar ningún ingrediente al plato después de que la presentadora, Carmen Villalobos, anunciara el “¡manos arriba!”.

Los actores mexicanos Nicole Curiel y Salvador Zerboni fueron descalificados de este reto por hacer alteraciones a sus platillos.

No obstante, la gota que derramó el vaso fue el instante en el que Santos dejó caer la masa al suelo y la utilizó para crear sus tortillas, un descuido que creyó había pasado desapercibido.

“Se me cae la masa al piso, va al caldero y ahí va a matar cualquier bacteria”, dijo la modelo dominicana en ese momento.

“Nos dimos cuenta de algo que no podemos perdonar y que, en varias temporadas, ha causado la eliminación de participantes: recoger algo del piso y servirlo. Es una cuestión de sentido común. Lo que está en el piso no se le da de comer a nadie”, sostuvo, visiblemente molesto, el chef Toño, quien automáticamente la descalificó del reto.

“A otra jornada de eliminación... me siento cansada, abrumada, estoy estresada”, confesó Santos entre lágrimas al finalizar el programa.

Este jueves se llevará a cabo otro jueves de eliminación.

El ganador o ganadora de “Top Chef VIP 4” recibirá un premio de $200,000 en efectivo y el codiciado título. Lambda García, Alana Lliteras y Patricia Navidad fueron los ganadores de las tres temporadas anteriores.