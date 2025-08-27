Celinee amenaza con abandonar “Top Chef VIP 4″ ante el “desprecio” de sus compañeros
La modelo dominicana no pudo contener el llanto durante el episodio de ayer, martes
27 de agosto de 2025 - 1:48 PM
La Miss Universe República Dominicana 2024, Celinee Santos, elevó el nivel de drama anoche en “Top Chef VIP 4″ de Telemundo. En medio de uno de los “retos por la salvación”, la modelo no pudo contener el llanto por el “desprecio” que recibe de sus compañeros.
Santos, además, despotricó contra todos los participantes y amenazó con abandonar la competencia conducida por la colombiana Carmen Villalobos.
“No sé si el objetivo es sacarme de la competencia, yo me siento muy mal, me siento despreciada, como que no perteneciera a la familia de ‘Top Chef’, entonces si es así yo prefiero retirarme, o sea, no me siento bien. Siempre tratan de sabotearme, entonces me siento frustrada porque yo aquí nunca le he faltado el respeto a nadie", dijo.
Mientras tanto, en la cava, el resto de celebridades desmintieron a la exreina.
“Porque se lo ha ganado mi niña, no es de gratis”, afirmó el modelo Paco Pizaña. Por su lado, el actor Salvador Zerboni señaló: “Nadie te sabotea, tú eres la que siempre llegas tarde a los llamados, mentirosa”.
El pasado mes de agosto Santos se ausentó durante casi un mes por problemas de salud. Lo anterior, sumado a su actitud poco amigable hacia Villalobos, provocó riñas en el “show” nocturno.
