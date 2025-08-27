Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
27 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Celinee amenaza con abandonar “Top Chef VIP 4″ ante el “desprecio” de sus compañeros

La modelo dominicana no pudo contener el llanto durante el episodio de ayer, martes

27 de agosto de 2025 - 1:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Celinee Santos fue Miss Universe República Dominicana 2024. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La Miss Universe República Dominicana 2024, Celinee Santos, elevó el nivel de drama anoche en “Top Chef VIP 4″ de Telemundo. En medio de uno de los “retos por la salvación”, la modelo no pudo contener el llanto por el “desprecio” que recibe de sus compañeros.

RELACIONADAS

Santos, además, despotricó contra todos los participantes y amenazó con abandonar la competencia conducida por la colombiana Carmen Villalobos.

“No sé si el objetivo es sacarme de la competencia, yo me siento muy mal, me siento despreciada, como que no perteneciera a la familia de ‘Top Chef’, entonces si es así yo prefiero retirarme, o sea, no me siento bien. Siempre tratan de sabotearme, entonces me siento frustrada porque yo aquí nunca le he faltado el respeto a nadie", dijo.

Mientras tanto, en la cava, el resto de celebridades desmintieron a la exreina.

“Porque se lo ha ganado mi niña, no es de gratis”, afirmó el modelo Paco Pizaña. Por su lado, el actor Salvador Zerboni señaló: “Nadie te sabotea, tú eres la que siempre llegas tarde a los llamados, mentirosa”.

El pasado mes de agosto Santos se ausentó durante casi un mes por problemas de salud. Lo anterior, sumado a su actitud poco amigable hacia Villalobos, provocó riñas en el “show” nocturno.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada

Tags
Top Chef VIPTelemundoReality Showstelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: