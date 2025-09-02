Lorena Herrera y Juan Soler dividen “Top Chef VIP 4″
Los actores protagonizaron un fuerte altercado, anoche, tras la eliminación de la exreina de belleza dominicana Celinee Santos
2 de septiembre de 2025 - 2:30 PM
La división de equipos en “Top Chef VIP 4″ es absoluta. Así lo establecieron anoche los actores Lorena Herrera y Juan Soler tras la eliminación de la exreina de belleza dominicana Celinee Santos.
En plena despedida, Herrera tomó la palabra y se dirigió al resto de los competidores. “La pueden felicitar, porque también gracias a ella todos llegamos a algún lugar, gracias a ella todos en algún momento estuvimos como equipo”, dijo “La Matriarca” entre lágrimas.
“Creo que es bonito que todos se despidan de ella con alegría”, agregó mientras la chef Betty Vázquez asentía con la cabeza. “Aunque no nos caigamos bien, hay que despedirnos con amor, porque fuimos un grupo bonito”, sentenció.
Previo a la eliminación de Santos, otro de los episodios decisivos menos emotivos fue el de Norkys Batista. La venezolana apenas recibió un par de abrazos y tapó la frialdad del ambiente con la aclaración de que así quería despedirse, sin lágrimas.
Tras las palabras de Herrera, Soler quiso hacer una aclaratoria, pero la mexicana abandonó el estudio de inmediato y dijo: “No tengo nada que escuchar de ti. No eres un caballero”. Incluso, le pidió a CurvyZelma que también se retirara.
El argentino calificó de “lamentable” que la intérprete hiciera ese tipo de señalamientos y aseguró que fue “muy agresiva”. Por su parte, la periodista española Cristina Porta negó que su actuación en el programa dependiera de Santos, y afirmó que ha llegado hasta donde está por su propia cuenta.
