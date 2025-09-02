Opinión
2 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lorena Herrera y Juan Soler dividen “Top Chef VIP 4″

Los actores protagonizaron un fuerte altercado, anoche, tras la eliminación de la exreina de belleza dominicana Celinee Santos

2 de septiembre de 2025 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la producción, la cuarta temporada de "Top Chef VIP" ha sido la más difícil en la historia del "reality show". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La división de equipos en “Top Chef VIP 4″ es absoluta. Así lo establecieron anoche los actores Lorena Herrera y Juan Soler tras la eliminación de la exreina de belleza dominicana Celinee Santos.

RELACIONADAS

En plena despedida, Herrera tomó la palabra y se dirigió al resto de los competidores. “La pueden felicitar, porque también gracias a ella todos llegamos a algún lugar, gracias a ella todos en algún momento estuvimos como equipo”, dijo “La Matriarca” entre lágrimas.

“Creo que es bonito que todos se despidan de ella con alegría”, agregó mientras la chef Betty Vázquez asentía con la cabeza. “Aunque no nos caigamos bien, hay que despedirnos con amor, porque fuimos un grupo bonito”, sentenció.

Previo a la eliminación de Santos, otro de los episodios decisivos menos emotivos fue el de Norkys Batista. La venezolana apenas recibió un par de abrazos y tapó la frialdad del ambiente con la aclaración de que así quería despedirse, sin lágrimas.

Tras las palabras de Herrera, Soler quiso hacer una aclaratoria, pero la mexicana abandonó el estudio de inmediato y dijo: “No tengo nada que escuchar de ti. No eres un caballero”. Incluso, le pidió a CurvyZelma que también se retirara.

El argentino calificó de “lamentable” que la intérprete hiciera ese tipo de señalamientos y aseguró que fue “muy agresiva”. Por su parte, la periodista española Cristina Porta negó que su actuación en el programa dependiera de Santos, y afirmó que ha llegado hasta donde está por su propia cuenta.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada

Tags
Top Chef VIPTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
