Celinee Santos es eliminada durante un “duelo de titanes” en “Top Chef VIP 4”

Cristina Porta, Salvador Zerboni y Paco Pizaña celebraron la eliminación de la reina de belleza dominicana, Celinee Santos, de la competencia “Top Chef VIP 4”; una salida que el trío anhelaba desde hace ya varias semanas, “le regalamos mucho protagonismo a la señorita”.

En contra de todo pronóstico, la denominada “reina de las eliminaciones” de Telemundo llegó hasta el Top 10 de la competencia, a pesar de ser la menos experimentada dentro de la cocina y de ser víctima de ataques verbales por parte de muchos de los participantes, quienes, entre otras cosas, la catalogaron como una persona “grosera” y “altanera”.

“Hoy es un día muy especial… por primera vez en un reto de eliminación voy a enfrentar a personas que me han faltado el respeto y han sido los causantes de todas las controversias”, destacó Santos al hacer referencia a Porta y Juan Soler, antes de pasar a los retos de la noche.

Sin embargo, los comentarios dentro de la Cava no quebrantaron la seguridad y confianza que han caracterizado a la Miss Universo República Dominicana 2024, y que incomodaban a muchos de sus compañeros.

Santos se enfrentó en lo que catalogó como un “duelo de Titanes” contra los actores Juan Soler y Lorena Herrera, a quienes describió como los mejores de la competencia.

Recordemos que, durante la mayor parte de su estancia en el “reality show”, Santos se vio envuelta en varias controversias con sus compañeros, quienes en varias ocasiones han sido crueles con sus comentarios hacia la joven modelo.

“Gracias a cada uno de mis compañeros, quienes sin importar las dificultades me hicieron más fuerte y que pudiera sacar lo mejor de mí”, dijo Santos antes de tomar sus cuchillos y abandonar el set de grabación.

“La reina del show sale hoy”, “Al menos no tendrá que soportar los malos tratos”, “Ya se acabó el programa, ella era el rating”, y “Habrá Celinee pa’ rato”, son solo algunos de los comentarios de los fanáticos en las redes sociales de Telemundo.

El ganador o ganadora de “Top Chef VIP 4” recibirá un premio de $200,000 en efectivo y el codiciado título. Lambda García, Alana Lliteras y Patricia Navidad fueron los ganadores de las tres temporadas anteriores.