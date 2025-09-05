Opinión
5 de septiembre de 2025
Entretenimiento Televisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Salvador Zerboni llega a “Top Chef VIP” convertido en “Curvoni”

El participante dio “cuerpazo y actitud” mientras cumplía una divertida apuesta en el “reality show” de Telemundo

5 de septiembre de 2025 - 2:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“Top Chef VIP” de Telemundo, según sus egresados, es uno de los “reality shows” más complicados y demandantes de la cadena de televisión hispana. En medio de los retos de cada noche y las exigencias de los jueces, los participantes siempre buscan la manera de relajarse y darle contenido a la audiencia.

Anoche, el actor mexicano Salvador Zerboni, tuvo que cumplir una divertida apuesta. Para ello, llegó a la cocina convertido en “Curvoni”.

“Es un trabajo tan difícil ser mujer”, sostuvo el primer eliminado de “La casa de los famosos All-Stars” mientras se maquillaba. “Esto es lo que queda de Zerboni”, añadió.

Al verlo, sus ocho compañeros se mostraron sorprendidos con la transformación del villano. El intérprete, de igual manera, aseguró que le gustan los retos.

La encargada de presentar al “nuevo integrante” fue CurvyZelma. “Directamente desde las tierras de Xochimilco, con pelo en pecho y gran sazón, acompáñenme a recibir a ‘Curvoni’“, pronunció la creadora de contenido.

Carmen Villalobos, quien conduce el “show”, elogió la espalda de “Curvoni”. Esta la describió como “tremenda”.

Ayer, los participantes se midieron por la inmunidad. Al final de la jornada, el actor Francisco “Paco” Pizaña logró alzarse con el beneficio.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP". El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
