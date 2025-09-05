Salvador Zerboni llega a “Top Chef VIP” convertido en “Curvoni”
El participante dio “cuerpazo y actitud” mientras cumplía una divertida apuesta en el “reality show” de Telemundo
5 de septiembre de 2025 - 2:11 PM
“Top Chef VIP” de Telemundo, según sus egresados, es uno de los “reality shows” más complicados y demandantes de la cadena de televisión hispana. En medio de los retos de cada noche y las exigencias de los jueces, los participantes siempre buscan la manera de relajarse y darle contenido a la audiencia.
Anoche, el actor mexicano Salvador Zerboni, tuvo que cumplir una divertida apuesta. Para ello, llegó a la cocina convertido en “Curvoni”.
“Es un trabajo tan difícil ser mujer”, sostuvo el primer eliminado de “La casa de los famosos All-Stars” mientras se maquillaba. “Esto es lo que queda de Zerboni”, añadió.
Al verlo, sus ocho compañeros se mostraron sorprendidos con la transformación del villano. El intérprete, de igual manera, aseguró que le gustan los retos.
La encargada de presentar al “nuevo integrante” fue CurvyZelma. “Directamente desde las tierras de Xochimilco, con pelo en pecho y gran sazón, acompáñenme a recibir a ‘Curvoni’“, pronunció la creadora de contenido.
Carmen Villalobos, quien conduce el “show”, elogió la espalda de “Curvoni”. Esta la describió como “tremenda”.
Ayer, los participantes se midieron por la inmunidad. Al final de la jornada, el actor Francisco “Paco” Pizaña logró alzarse con el beneficio.
