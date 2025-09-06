Elvis Crespo estará en la final de “Top Chef VIP 4″: “Voy a estar cantando”
Solo quedan nueve participantes en el “reality show” de cocina de Telemundo
6 de septiembre de 2025 - 2:45 PM
El pasado 7 de agosto, el intérprete de merengue boricua, Elvis Crespo, sorprendió con el anuncio de que abandonaba la cocina de “Top Chef VIP” de Telemundo. A muchos, como a la presentadora Carmen Villalobos, la decisión del intérprete los dejó en un “mar de lágrimas.
Ahora, a poco para la gran final del “reality show” de cocina, Crespo reapareció con buenas noticias para sus fans. En entrevista con el programa “Hoy día”, el boricua reveló que dirá presente en el episodio decisivo.
“Mi mamá fue chef 30 años en Nueva York. Me divorcié, dije, voy a hacer algo diferente y la utilizo para aprender a cocinar y la experiencia fue increíble, de verdad que fue una experiencia inolvidable, superó mis expectativas por mucho, el programa está pegadísimo, voy a estar en la final cantando”, sostuvo.
Al momento de despedirse del “reality show”, el merenguero había comenzado a “cogerle el piso” a la cocina. Toño de Livier, Betty Vázquez y Tita, quienes conforman el panel de jueces, intentaron impedir que se fuera, sin embargo, no los dejó hablar y pidió a sus compañeros que lo despidieran.
“Estoy hecha un mar de lágrimas porque creo que para nadie es un secreto que tu presencia aquí era alegría pura.O sea, eres un ser humano tan bonito, con una energía y una luz tan linda. Cuando yo me enteré que tú venías me alegré muchísimo porque además me rumbeaba tus canciones, me encanta el merengue, o sea, te dije que mi canción favorita tuya es ‘Nuestra canción’, así se llama, y tener aquí, para mí fue un placer”, dijo villalobos visiblemente afectada.
