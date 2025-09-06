Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de septiembre de 2025
84°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elvis Crespo estará en la final de “Top Chef VIP 4″: “Voy a estar cantando”

Solo quedan nueve participantes en el “reality show” de cocina de Telemundo

6 de septiembre de 2025 - 2:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvis Crespo se destacó por llevar humor a la cocina de Telemundo. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado 7 de agosto, el intérprete de merengue boricua, Elvis Crespo, sorprendió con el anuncio de que abandonaba la cocina de “Top Chef VIP” de Telemundo. A muchos, como a la presentadora Carmen Villalobos, la decisión del intérprete los dejó en un “mar de lágrimas.

RELACIONADAS

Ahora, a poco para la gran final del “reality show” de cocina, Crespo reapareció con buenas noticias para sus fans. En entrevista con el programa “Hoy día”, el boricua reveló que dirá presente en el episodio decisivo.

“Mi mamá fue chef 30 años en Nueva York. Me divorcié, dije, voy a hacer algo diferente y la utilizo para aprender a cocinar y la experiencia fue increíble, de verdad que fue una experiencia inolvidable, superó mis expectativas por mucho, el programa está pegadísimo, voy a estar en la final cantando”, sostuvo.

Al momento de despedirse del “reality show”, el merenguero había comenzado a “cogerle el piso” a la cocina. Toño de Livier, Betty Vázquez y Tita, quienes conforman el panel de jueces, intentaron impedir que se fuera, sin embargo, no los dejó hablar y pidió a sus compañeros que lo despidieran.

“Estoy hecha un mar de lágrimas porque creo que para nadie es un secreto que tu presencia aquí era alegría pura.O sea, eres un ser humano tan bonito, con una energía y una luz tan linda. Cuando yo me enteré que tú venías me alegré muchísimo porque además me rumbeaba tus canciones, me encanta el merengue, o sea, te dije que mi canción favorita tuya es ‘Nuestra canción’, así se llama, y tener aquí, para mí fue un placer”, dijo villalobos visiblemente afectada.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada
Tags
Top Chef VIPTelemundotelevisiónReality ShowsElvis Crespo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 6 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: