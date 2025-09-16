Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de septiembre de 2025
84°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Jennifer Colón habla sobre la actitud de Celinee Santos en Miss Universe 2024: “Le llamaron la atención”

Si tú no sigues las reglas, ¿por qué te van a contratar?, sostuvo la Miss Universe Puerto Rico 2024

16 de septiembre de 2025 - 4:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Celinee Santos y Jennifer Colón compitieron por la corona de Miss Universe 2024. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El paso de la dominicana Celinee Santos por Miss Universe 2024 se vio opacado por críticas debido a videos que se viralizaron en redes sociales. En ellos, se le señalaba por supuestos comportamientos inapropiados y actitudes bruscas hacia otras participantes, algo que ella desmintió.

RELACIONADAS

“El trabajo se hizo, me siento complacida con lo que pude trabajar”, aseguró Santos en aquel entonces. Aunque admitió que, si tuviera la oportunidad, cambiaría algunos aspectos de su participación, como la forma de manejar sus nervios y emociones en el escenario.

Sobre la expresiones de Miss Canadá, Ashley Callingbull, quien supuestamente la calificó de “mala persona”, la exparticipante de “Top Chef VIP 4″ aclaró que ambas hablaron personalmente y que el comentario de su compañera fue sacado de contexto debido a una edición de sus declaraciones.

Otro de los momentos más comentados de su paso por la gala, fue cuando rompió el protocolo al mencionar su nombre en lugar de únicamente su país, como hicieron las demás concursantes. La modelo explicó que la presión de estar frente a un público tan numeroso la llevó a cometer el error.

“Tenemos mucha presión porque no estábamos durmiendo bien, estar en un concurso de belleza demanda demasiado, no solamente físicamente, sino también mentalmente, porque tú quieres llenar las expectativas de todo el mundo”, explicó.

La versión de Miss Universe Puerto Rico 2024

En una reciente con una creadora de contenido de Argentina, Jeniffer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, habló sobre su experiencia en la competencia y confirmó la mala actitud de Santos.

“Empezamos con la presentación, que ella dijo su nombre cuando dijeron que no dijeras tu nombre, que dijeras tu país solamente, entre muchas otras cosas que sucedieron”, puntualizó la orocoveña quien sostuvo que no basta ser bella y caminar bien para portar una corona.

Según Colón, estos detalles influyeron en la evaluación final de Santos. Asimismo, la boricua cuestionó: “Si tú no sigues las reglas, ¿por qué te van a contratar?“.

Miss Universe Puerto Rico 2024 defendió a la organización internacional y exteriorizó que acostumbran dar amonestaciones a las chicas que no cumplan con alguna regla. “A ella (a Santos) le llamaron la atención varias veces”, comentó.

La exintegrante de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión añadió que en uno de los ensayos se les pidió a las candidatas que se presentaran en ropa deportiva y tenis. “Ella llegó con un traje rojo, tacones, con cola, tarde. La bajaron del escenario, la regañaron y le dijeron así mismo como llegaste, te vas y te cambias”, reveló.

Miss Puerto Rico Jennifer Colón, al centro, tuvo una destacada participación durante el certamen Miss Universe, celebrado en la Ciudad de México.Miss Italia Glelany Cavalcante, mostró mucha energía al presentarse al inicio de la gala del certamen de Miss Universe 2024.La danesa Victoria Kjaer fue coronada como Miss Universo 2024 este sábado en una majestuosa gala celebrada en la Arena Ciudad de México, marcando el cierre de la 73ª edición del certamen de belleza más prestigioso del mundo.
1 / 17 | Miss Universe: lo más destacado de la gala del 2024. Miss Puerto Rico Jennifer Colón, al centro, tuvo una destacada participación durante el certamen Miss Universe, celebrado en la Ciudad de México. - Fernando Llano
Tags
Miss UniverseJennifer ColónMiss Universe Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: