Jennifer Colón habla sobre la actitud de Celinee Santos en Miss Universe 2024: “Le llamaron la atención”

El paso de la dominicana Celinee Santos por Miss Universe 2024 se vio opacado por críticas debido a videos que se viralizaron en redes sociales. En ellos, se le señalaba por supuestos comportamientos inapropiados y actitudes bruscas hacia otras participantes, algo que ella desmintió.

“El trabajo se hizo, me siento complacida con lo que pude trabajar”, aseguró Santos en aquel entonces. Aunque admitió que, si tuviera la oportunidad, cambiaría algunos aspectos de su participación, como la forma de manejar sus nervios y emociones en el escenario.

Sobre la expresiones de Miss Canadá, Ashley Callingbull, quien supuestamente la calificó de “mala persona”, la exparticipante de “Top Chef VIP 4″ aclaró que ambas hablaron personalmente y que el comentario de su compañera fue sacado de contexto debido a una edición de sus declaraciones.

Otro de los momentos más comentados de su paso por la gala, fue cuando rompió el protocolo al mencionar su nombre en lugar de únicamente su país, como hicieron las demás concursantes. La modelo explicó que la presión de estar frente a un público tan numeroso la llevó a cometer el error.

“Tenemos mucha presión porque no estábamos durmiendo bien, estar en un concurso de belleza demanda demasiado, no solamente físicamente, sino también mentalmente, porque tú quieres llenar las expectativas de todo el mundo”, explicó.

La versión de Miss Universe Puerto Rico 2024

En una reciente con una creadora de contenido de Argentina, Jeniffer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, habló sobre su experiencia en la competencia y confirmó la mala actitud de Santos.

“Empezamos con la presentación, que ella dijo su nombre cuando dijeron que no dijeras tu nombre, que dijeras tu país solamente, entre muchas otras cosas que sucedieron”, puntualizó la orocoveña quien sostuvo que no basta ser bella y caminar bien para portar una corona.

Según Colón, estos detalles influyeron en la evaluación final de Santos. Asimismo, la boricua cuestionó: “Si tú no sigues las reglas, ¿por qué te van a contratar?“.

Miss Universe Puerto Rico 2024 defendió a la organización internacional y exteriorizó que acostumbran dar amonestaciones a las chicas que no cumplan con alguna regla. “A ella (a Santos) le llamaron la atención varias veces”, comentó.

La exintegrante de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión añadió que en uno de los ensayos se les pidió a las candidatas que se presentaran en ropa deportiva y tenis. “Ella llegó con un traje rojo, tacones, con cola, tarde. La bajaron del escenario, la regañaron y le dijeron así mismo como llegaste, te vas y te cambias”, reveló.