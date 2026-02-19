Sergio Mayer pidió permiso especial para participar de “La casa de los famosos”

Sergio Mayer se convirtió en tendencia en las redes sociales tras ingresar, de último minuto, a la sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo.

Tras algunos rumores que lo señalaban como el concursante sorpresa, Mayer apareció en los foros del reality show, luciendo un look completamente negro y dejando a más de uno con la boca abierta.

Cabe destacar que Mayer ya participó en el polémico programa, incluso llegó hasta la final de la primera temporada en la versión mexicana.

Lo que llamó la atención es que el exGaribaldi actualmente se desempeña como diputado federal en México. Sin embargo, de acuerdo con información publicada por la Cámara de diputados, le fue otorgada una licencia indefinida para ausentarse de sus labores.

“En votación económica, el Pleno aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena-Cuarta Circunscripción), a partir de este martes 17 de febrero”, se puede leer en la página oficial.

En esta nueva temporada, el también productor compartirá créditos con personajes como Lupita Jones, Laura Zapata, Curvy Zelma, Vanessa Arias, Horacio Pancheri, Eduardo Antonio, la Youtuber Caeli y el creador de contenido Kunno.