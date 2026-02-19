Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Sergio Mayer pidió permiso especial para participar de “La casa de los famosos”

El actor es un diputado federal en México, por lo que su participación se convirtió en tendencia entre los constituyentes

19 de febrero de 2026 - 11:37 AM

Sergio Mayer. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Sergio Mayer se convirtió en tendencia en las redes sociales tras ingresar, de último minuto, a la sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo.

Tras algunos rumores que lo señalaban como el concursante sorpresa, Mayer apareció en los foros del reality show, luciendo un look completamente negro y dejando a más de uno con la boca abierta.

Cabe destacar que Mayer ya participó en el polémico programa, incluso llegó hasta la final de la primera temporada en la versión mexicana.

Lo que llamó la atención es que el exGaribaldi actualmente se desempeña como diputado federal en México. Sin embargo, de acuerdo con información publicada por la Cámara de diputados, le fue otorgada una licencia indefinida para ausentarse de sus labores.

“En votación económica, el Pleno aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena-Cuarta Circunscripción), a partir de este martes 17 de febrero”, se puede leer en la página oficial.

En esta nueva temporada, el también productor compartirá créditos con personajes como Lupita Jones, Laura Zapata, Curvy Zelma, Vanessa Arias, Horacio Pancheri, Eduardo Antonio, la Youtuber Caeli y el creador de contenido Kunno.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Curvy Zelma - Creadora de contenido mexicana.
1 / 22 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
La casa de los famosos
Reality Shows
Telemundo
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
