prima:Suscriptores
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Quién es Kunno?: 5 cosas sobre el tiktoker de “La casa de los famosos 6″

Estas son algunas curiosidades en la corta pero exitosa carrera del polémico creador de contenido

19 de febrero de 2026 - 8:10 PM

Kunno participó en "¿Quién es la máscara?" de Univision. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde hace años, el creador de contenido mexicano, Kunno, se ha convertido en una de las figuras más polémicas de las redes sociales. Ganándose el cariño de muchos a través su interacción en diversas plataformas, también ha acumulando detractores por sus escándalos.

Kunno, cuyo nombre real es Guillermo Kunno, es modelo, actor y cantante, nacido en Monterrey, México, el 8 de mayo de 2000. Es ampliamente reconocido por ser una de las figuras más mediáticas de Latinoamérica en TikTok, plataforma donde alcanzó la fama masiva gracias a su “caminata” viral.

Aunque ganó la atención de celebridades del mundo del espectáculo gracias a aquellos videos virales, hoy en día ya no se considera un creador de contenido, ni “influencer”, sino un verdadero artista.

A continuación 5 cosas que quizás no conocías del tiktoker de 25 años que se ha robado todas las miradas en Internet:

Rompió récord con el video de más “dislikes” en YouTube

En principios de año, Kunno entró al mundo de la industria musical, con el tema “Tal vez no”, sencillo por el que ha sido señalado por posible plagio a la canción “Je sais pas danser!” de la francesa Natoo.

Meses después de haber publicado esa canción, el joven tiktoker volvió a ser noticia gracias a este tema, y no fue por el éxito, sino a que se llegó a coronar como “la canción con más ”no me gusta" en YouTube”, con 23 millones de reproducciones y récord con más de 2.5 millones de “dislikes”.

Su nombre fue inspiración en Kuno Becker

Durante su paso por el programa “¿Quién es la máscara?“ de Univision, Kunno fue entrevistado por el panel de jueces y se le cuestionó si había alguna historia detrás de su peculiar nombre. Fue entonces cuando confesó que, en efecto, su madre lo había nombrado en honor al actor Kuno Becker.

“De hecho, yo saqué lo calenturiento de mi mami, saludos Susi, a ella siempre le gustó Kuno Becker y me dijo: ‘¿Sabes qué? Ese va a ser tu nombre’, y yo: ‘Mamá, ok’, pero no quería que se viera la copia, entonces me lo puso con dos ‘n’, por eso es más único. Nací con nombre de artista", señaló.

Hizo su debut televisivo en el 2021

En medio de diversas polémicas viralizadas en TikTok, luego de ser acusado de incesto por asegurar que “coqueteaba” con un primo suyo, Kunno sorprendió a sus seguidores al hacer su debút en televisión.

El influencer fue invitado a participar en la telenovela “Como dice el dicho”. En la producción hizo un breve cameo para, luego, finalmente, dar sus primeros pasos en la actuación.

Se volvió viral gracias a su “Caminata Kunno”

A inicios del 2021, el nombre de Kunno figuró por todos lados en Internet, sin embargo, muy pocos entendían la razón de su viralidad y por qué famosos como Thalía o Galilea Montijo lo etiquetaban en sus videos de TikTok.

¿La razón? El joven influencer ganó popularidad por un video en el que imitó a un modelo de pasarela y por el cual se le reconoció al llamarle el creador de la “Caminata Kunno”; gracias a este tipo de contenido, el tiktoker obtuvo 23.3 millones de seguidores.

Llegó a cobrar hasta $60 por enviar un saludo

Con tan solo unos meses de haberse ganado el cariño y la popularidad de TikTok, Kunno fue acusado de “perder el piso”, todo esto luego de que llegó a cobrar hasta $60 por un saludo.

El joven, en modo estrella de Hollywood, se inscribió en una plataforma de saludos llamada “Hola fan”, conocida por vender paquetes en los que se le cobra al público.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Curvy Zelma - Creadora de contenido mexicana.
1 / 22 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
