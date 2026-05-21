Bad Bunny vende más de 600,000 boletos en sus conciertos en España

Barcelona, España - El cantante puertorriqueño Bad Bunny, el artista más escuchado de 2025 en la plataforma Spotify, llega esta semana en España con dos conciertos en el Estadio Olímpico de Barcelona y diez en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, para los que se han vendido más de 600,000 entradas.

Su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (Rimas Entertainment), que también da nombre a la gira, se convirtió, con el permiso de Rosalía y “Lux” (Sony), en el fenómeno musical de 2025.

El artista caribeño arrasó con todos los registros de la música en español y escaló al primer puesto de reproducciones en Spotify en todo el mundo gracias a 19,800 millones de escuchas.

El disco, un auténtico éxito y una revolución de la música urbana latina, llevó a Benito Antonio Martínez Ocasio (nacido en 1994) a estratos tan altos y desconocidos para el género como la final de fútbol americano (Super Bowl) de los Estados Unidos, donde se convirtió en el primer artista que animaba el descanso del partido cantando en español.

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1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II 1 / 34 Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". Frank Franklin II Compartir

Trump no entendió nada

El hito no solo fue esa actuación de trece minutos, que condensó las dos horas y media que suelen durar sus espectáculo, sino que también sirvió para enfurecer al presidente Donald Trump, quien la describió “una de las peores de la historia”.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”, publicó el presidente estadounidense, a lo que agregó que se trataba de “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos” y que no representaba sus “estándares de éxito, creatividad ni excelencia”.

En video: los mensajes escondidos del show de Bad Bunny en el Super Bowl Mira los poderosos momentos que Benito presentó al mundo en su extraordinario espectáculo.

Estas palabras se enmarcaban en su cruzada antiinmigración encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. (ICE).

Bad Bunny había dicho: “Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos”, mientras recogía el premio Grammy de mejor álbum latino una semana antes de la Super Bowl.

Orgullo latinoamericano

El momento en que Bad Bunny ganó y lloró en los Grammy: este fue su mensaje a Puerto Rico ¡Orgullo boricua! Mira el emotivo discurso de la estrella boricua al alzarse con el premio de Álbum del Año.

El último disco de Bad Bunny tiene un claro espíritu anticolonialista. Y el alma está en lo musical, donde géneros tradicionales como la salsa y la plena (género tradicional puertorriqueño) prácticamente sobrepasas al todopoderoso reguetón.

Pero también en lo visual, pues dos sillas de plástico gobiernan la portada de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS‘, símbolo de austeridad de las clases populares latinoamericanas.

La cosa no se queda solo ahí porque Martínez Ocasio planta en cada ciudad su “casita”, una estructura que recuerda a la típica vivienda puertorriqueña, cuyo tejado se convierte también en un escenario y desde donde los invitados más importantes disfrutan del concierto.

Casi 60 conciertos entre América y Europa

Hasta ahora, el espectáculo, en el que imperan los cortes de “Debí tirar más fotos”, aunque también hay hueco para “Un verano sin ti” (2022) e “YHLQMDLG” (2020), ha llegado a República Dominicana, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Australia y Japón, además de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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Y ahora, primero estará en Barcelona este viernes y el sábado, y en Madrid los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio, para continuar luego en otras capitales europeas como Lisboa, Londres, París y Bruselas, donde cerrará la gira el 22 de julio después de 57 conciertos.