Bad Bunny solicita registrar “Benito Antonio” como marca y desata rumores sobre línea de moda
El artista boricua ya ha dejado huella en la industria gracias a sus colaboraciones con Adidas o Zara
8 de mayo de 2026 - 8:12 PM
8 de mayo de 2026 - 8:12 PM
Bad Bunny volvió a captar la atención durante la reciente Met Gala, no solo por su llamativo “look” inspirado en un anciano, sino también por un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.
En las imágenes compartidas durante la preparación del artista para la gala, se pudo observar un logo con el nombre “Benito Antonio” estampado en una silla estilo director de cine donde posó el cantante.
El mismo diseño apareció además en la etiqueta de su traje personalizado de Zara, utilizando una tipografía de letras redondeadas que podría convertirse en la identidad visual de un nuevo proyecto.
De acuerdo con la revista Rolling Stone, el intérprete puertorriqueño habría solicitado el registro de “Benito Antonio” como marca en enero de 2026 y estaría relacionada con productos de moda.
El movimiento ha despertado especulaciones sobre el posible lanzamiento de una propia marca de ropa y accesorios de cuero, marcando una nueva etapa para el cantante dentro de la industria, donde ya ha dejado huella gracias a sus colaboraciones con Adidas o Zara.
Todo apunta a que “Benito Antonio” podría convertirse próximamente en la nueva apuesta empresarial y creativa de Bad Bunny dentro del mundo de la moda.
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