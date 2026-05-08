Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bad Bunny solicita registrar “Benito Antonio” como marca y desata rumores sobre línea de moda

El artista boricua ya ha dejado huella en la industria gracias a sus colaboraciones con Adidas o Zara

8 de mayo de 2026 - 8:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny dejó su sello en la Met Gala 2026 llegando a la alfombra como una versión de sí mismo 50 años en el futuro. El look surge como respuesta directa al tema de la exposición del Costume Institute de este año, The Aging Body, curada por Andrew Bolton. (Suministrada/Eric Rojas)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Bad Bunny volvió a captar la atención durante la reciente Met Gala, no solo por su llamativo “look” inspirado en un anciano, sino también por un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

RELACIONADAS

En las imágenes compartidas durante la preparación del artista para la gala, se pudo observar un logo con el nombre “Benito Antonio” estampado en una silla estilo director de cine donde posó el cantante.

El mismo diseño apareció además en la etiqueta de su traje personalizado de Zara, utilizando una tipografía de letras redondeadas que podría convertirse en la identidad visual de un nuevo proyecto.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, el intérprete puertorriqueño habría solicitado el registro de “Benito Antonio” como marca en enero de 2026 y estaría relacionada con productos de moda.

La idea de envejecer surgió de la exposición del Costume Institute de este año, The Aging Body, curada por Andrew Bolton.Bad Bunny sorprendió en la Met Gala 2026 al recrear su versión de sí mismo envejecido. La barba y el cabello que utilizó el artista.
1 / 17 | Así fue la impresionante transformación envejecida de Bad Bunny para la Met Gala. La idea de envejecer surgió de la exposición del Costume Institute de este año, The Aging Body, curada por Andrew Bolton. - Suministrada/Eric Rojas

El movimiento ha despertado especulaciones sobre el posible lanzamiento de una propia marca de ropa y accesorios de cuero, marcando una nueva etapa para el cantante dentro de la industria, donde ya ha dejado huella gracias a sus colaboraciones con Adidas o Zara.

Todo apunta a que “Benito Antonio” podría convertirse próximamente en la nueva apuesta empresarial y creativa de Bad Bunny dentro del mundo de la moda.

Tags
Bad BunnyModa
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 7 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: