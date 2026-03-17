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Zara y el diseñador John Galliano anuncian una colaboración creativa

El prestigioso diseñador reinterpretará el archivo de la marca española en distintas colecciones

17 de marzo de 2026 - 5:02 PM

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Galliano, de 65 años, dejó en 2024 la dirección creativa de Maison Margiela tras diez años al frente de sus talleres (Instagram)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Zara anunció este martes una colaboración creativa de dos años con el diseñador John Galliano, quien reinterpretará el archivo de la marca española en distintas colecciones.

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Galliano trabajará a partir de piezas de temporadas pasadas de la multinacional, deconstruyéndolas y transformándolas para dar forma a nuevas creaciones, según explicó el buque insignia del grupo textil Inditex.

Guiadas por un proceso de alta costura y una visión de autor, las colecciones se presentarán por temporadas a lo largo de la colaboración, que comenzará en septiembre de 2026.

John Galliano, de 65 años, dejó en 2024 la dirección creativa de Maison Margiela tras diez años al frente de sus talleres, en donde recobró su espíritu creativo tras su polémico despido de Dior en 2011 debido a sus problemas de adicciones.

El modisto, nacido en Gibraltar y cuyo nombre es Juan Carlos Antonio Galliano, había sido despedido de Dior por unos comentarios antisemitas hacia unas mujeres que se pudieron ver en un vídeo viral en diciembre de 2010, en un momento en que parecía estar bajo la influencia de alguna sustancia.

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