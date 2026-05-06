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TOUS renueva su tienda en Plaza Las Américas apostando al diseño local

La reapertura del establecimiento incluyó una instalación de la empresa puertorriqueña Materia Madura y la presencia de las hermanas Alba y Rosa Tous

6 de mayo de 2026 - 5:14 PM

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Las hermanas Alba y Rosa Tous, presidenta y vicepresidenta de la firma española, dijeron presente en la reapertura (Eloia Creative Studio)
Por Magacín

La firma de joyería TOUS renovó una de sus tiendas más emblemáticas en Puerto Rico, ubicada en Plaza Las Américas, mediante la actualización del espacio y una colaboración con la empresa local Materia Madura, que desarrolló una intervención especial con motivo de la reapertura.

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El establecimiento, que opera desde 2007, fue rediseñado para reorganizar su propuesta en tienda, donde se mantienen disponibles las colecciones de joyería, bolsos y accesorios de la marca, además de los servicios de reparación, restauración y personalización de piezas.

La reapertura contó con la presencia de Alba y Rosa Tous, presidenta y vicepresidenta de la empresa, quienes viajaron a la isla para acompañar el evento de la firma.

Las hermanas Alba y Rosa Tous, presidenta y vicepresidenta de TOUS respectivamente, durante la reapertura de la tienda en el segundo nivel en Plaza las Américas.Los invitados disfrutaron de TOUS MacaroonsLa periodista y presentadora Mónika Candelaria junto a Rosa Tous.
1 / 10 | TOUS celebra en grande la reapertura de su tienda en Plaza las Américas. Las hermanas Alba y Rosa Tous, presidenta y vicepresidenta de TOUS respectivamente, durante la reapertura de la tienda en el segundo nivel en Plaza las Américas. - Eloia Creative Studio

Materia Madura, fundada por la boricua Ana Cristina Quiñones, trabaja el desarrollo de materiales a partir de desperdicios locales como café, plátano, pan y madera, que son transformados en superficies y objetos de diseño desde un enfoque que combina sostenibilidad, innovación y procesos de manufactura alternativos.

Como parte del proyecto, la empresa realizó una instalación presentada el 5 de mayo en el segundo nivel del centro comercial, integrada al espacio renovado de la tienda.

“Esta renovación representa un hito para la marca en la isla y refuerza nuestro compromiso con los clientes puertorriqueños. Apostamos por seguir creciendo junto a la comunidad, ofreciendo una experiencia de compra única y acercando el diseño y la artesanía que caracterizan a TOUS a todos los que nos visitan cada día”, expresó Berta Sanmartí, Country Manager de TOUS en Puerto Rico.

La presencia de la firma española en la isla forma parte de su operación internacional, y actualemente cuenta con once puntos de venta en Puerto Rico y una plataforma digital, además de un equipo de 77 empleados.

Entre los proyectos más destacados de la firma en la isla se encuentra el Salón TOUS, lanzado en 2024 en colaboración con la Escuela de Artes Plásticas y Diseño (EAPD) en el marco del proyecto TOUS School, que ha formado ya a 56 alumnos en joyería artesanal y ha contribuido a la recuperación y puesta en valor del oficio joyero en la isla. La iniciativa se complementa con exposiciones, programas formativos y oportunidades de colaboración directa con los equipos creativos de la marca.

Además, desde 2022 TOUS cuenta cada año con una colección especial de joyería creada en exclusiva para el mercado puertorriqueño, que el año pasado fue además diseñada en colaboración con un estudiante de la EAPD.

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TousPlaza Las AméricasJoyería
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