Obra maestra del Museo de Arte de Ponce inspira en la Met Gala

La icónica obra “Flaming June” de Frederic Leighton (1830 – 1896) del Museo de Arte de Ponce (MAP) fue la referencia directa para uno de los looks que desfiló en la noche del lunes en la Met Gala en Nueva York.

Bajo el lema “Costume Art”, se realizó el evento anual en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York y la directora de contenido editorial de Vogue (en Estados Unidos), que sucedió a Anna Wintour, Chloe Malle, optó por la emblemática obra de la pintura británica para su diseño de vestido. Esa referencia no fue casual ya que se trata de una de las obras más reconocidas del arte europeo que tiene su hogar permanente en Puerto Rico gracias al Museo de Arte de Ponce.

Malle compartió parte del proceso creativo del diseño realizado por la diseñadora Colleen Allen, que reflejó una fidelidad con el espíritu de la obra en el que Leighton plasmó los tonos naranja en el vestido transparente de la mujer. En la pintura, la tela parece envolver el cuerpo de la fémina y en la interpretación de Malle, ese mismo efecto se logró al ser un diseño de drapeado fluido, según se observa en la publicación en las redes sociales.

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La editora describió su vestido como “místico, mango y romántico”.

En términos de silueta, el look evitó la rigidez estructural que dominó otras propuestas dramáticas en la Met Gal.

La pieza "Flaming June", del artista Sir Frederic Leighton, es considerada como una de las obras maestras del arte victoriano. (Suministrada)

El diseño fue concebido con una caída natural tal cual el artista proyectó en la su majestuosa obra de de arte.

Completó el look con rizos al estilo del Hollywood clásico y un collar de dijes plateado de Fred Leighton.