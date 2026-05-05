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Obra maestra del Museo de Arte de Ponce inspira en la Met Gala

La pintura “Flaming June” de Frederic Leighton fue la referencia directa para el look de la sucesora de Anna Wintour, Chloe Malle

5 de mayo de 2026 - 8:59 AM

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Chloe Malle en las alfombra blanca de la Met Gala, con el vestido inspirado en la pintura "Flaming June". (Evan Agostini)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La icónica obra “Flaming June” de Frederic Leighton (1830 – 1896) del Museo de Arte de Ponce (MAP) fue la referencia directa para uno de los looks que desfiló en la noche del lunes en la Met Gala en Nueva York.

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Bajo el lema “Costume Art”, se realizó el evento anual en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York y la directora de contenido editorial de Vogue (en Estados Unidos), que sucedió a Anna Wintour, Chloe Malle, optó por la emblemática obra de la pintura británica para su diseño de vestido. Esa referencia no fue casual ya que se trata de una de las obras más reconocidas del arte europeo que tiene su hogar permanente en Puerto Rico gracias al Museo de Arte de Ponce.

Malle compartió parte del proceso creativo del diseño realizado por la diseñadora Colleen Allen, que reflejó una fidelidad con el espíritu de la obra en el que Leighton plasmó los tonos naranja en el vestido transparente de la mujer. En la pintura, la tela parece envolver el cuerpo de la fémina y en la interpretación de Malle, ese mismo efecto se logró al ser un diseño de drapeado fluido, según se observa en la publicación en las redes sociales.

La editora describió su vestido como “místico, mango y romántico”.

En términos de silueta, el look evitó la rigidez estructural que dominó otras propuestas dramáticas en la Met Gal.

La pieza "Flaming June", del artista Sir Frederic Leighton, es considerada como una de las obras maestras del arte victoriano.
La pieza "Flaming June", del artista Sir Frederic Leighton, es considerada como una de las obras maestras del arte victoriano. (Suministrada)

El diseño fue concebido con una caída natural tal cual el artista proyectó en la su majestuosa obra de de arte.

Completó el look con rizos al estilo del Hollywood clásico y un collar de dijes plateado de Fred Leighton.

Las celebridades llegaron hasta el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York el primer lunes de mayo para exhibir sus interpretaciones creativas del código de vestimenta de este año: “La moda es arte”.La silueta de un cuerpo acompaña a Jordan Roth.Rachel Zegler.
1 / 17 | Manos escultóricas y caras tapadas: la extravagancia de la Met Gala. Las celebridades llegaron hasta el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York el primer lunes de mayo para exhibir sus interpretaciones creativas del código de vestimenta de este año: “La moda es arte”. - Evan Agostini
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Met GalaVogueModaMuseo de Arte de Ponce
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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