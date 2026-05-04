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El cambio de “look” de Rauw Alejandro para la Met Gala

Pieza por pieza te contamos qué llevó el boricua a la velada en el Museo Metropolitano de Nueva York

4 de mayo de 2026 - 7:42 PM

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Rauw Alejandro apostó una vez más por la firma YSL para su aparición en el evento de moda más importante del año (The Associated Press)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Rauw Alejandro llegó a las escalinatas del Museo Metropolitano de Nueva York este lunes como uno de los invitados latinos más esperados para esta edición de la Met Gala que, como todos los años, reúne a las figuras más importantes y populares del arte y el entretenimiento en una velada donde la moda es protagonista.

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Para la ocasión, y siguiendo la temática “Costume Art” del evento, el cantante puertorriqueño apareció en la alfombra blanca luciendo un conjunto de Saint Laurent “total black” compuesto por pantalón recto y chaqueta estructurada en negro con acabado brillante, logrando un balance entre la sastrería clásica y una visión más contemporánea.

Rauw Alejandro a su salida de The Carlyle Hotel momentos antes de su llegada a la Met Gala 2026
Rauw Alejandro a su salida de The Carlyle Hotel momentos antes de su llegada a la Met Gala 2026 (Charles Sykes)

Sin embargo, aunque el vestuario se mantuvo dentro de una estética sobria y controlada, el elemento que aportó dramatismo y se robó la atención fue su cabello. El exnovio de la cantante española Rosalía sorprendió a sus seguidores con el pelo corto teñido de rojo intenso, un cambio de imagen que contrastó con la base oscura del outfit y que funcionó como el acento visual más fuerte de toda su propuesta.

El “look” se completó con zapatos de Saint Laurent en punta, también en negro, que mantuvieron la misma línea del conjunto, y un reloj Chopard como único acento de lujo más clásico. En cuanto a la joyería, llevó piezas de La Javedri que sumaron un punto más arriesgado al look, con detalles en el rostro como un ear cuff, un anillo y una pieza en la nariz en acabado plateado.

Lauren Sánchez Bezos, patrocinadora y copresidenta de esta edición de la Met GalaLa legendaria exeditora en jefe de Vogue, Anna Wintour, quien también preside el eventoNaomi Osaka
1 / 30 | La moda se vuelve arte en la alfombra roja de la Met Gala: todos los looks. Lauren Sánchez Bezos, patrocinadora y copresidenta de esta edición de la Met Gala - The Associated Press

El resultado fue un look contenido en su base, donde los pequeños detalles y, especialmente, el cambio de color en el cabello definieron por completo su participación en la velada benéfica.

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Rauw AlejandroMet GalaModa
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