Arrecife: la nueva colección de TOUS inspirada en Puerto Rico y diseñada por un boricua

Por cuarto año consecutivo, la firma de joyería TOUS presentó una nueva colección inspirada en Puerto Rico y de venta exclusiva en isla.

Tras el lanzamiento de Flor de Maga (2022), Yunque (2023) y Yagrumo (2024), la marca española introdujo a su catálogo la cápsula temática Arrecife, la primera diseñada por un puertorriqueño, Rafael Class, estudiante del programa de TOUS School, desarrollado en alianza con la Escuela de Artes Plásticas y Diseño (EAPD).

Esta cápsula convierte el mar y los arrecifes de coral en símbolo de expresión y renovación (Suministrada)

Una colección inspirada en el mar

Tal como su nombre lo indica, la colección toma los arrecifes de coral como punto de partida para dar forma a piezas de joyería maximalistas, jugando con texturas, siluetas marinas y tonos que son una oda a los paisajes costeros de Puerto Rico.

La cápsula está compuesta de pulseras, collares colgantes, sortijas y pantallas, todas elaboradas en plata de primera ley y plata bañada en oro de 18 quilates. La combinación de materiales en dos tonos permite crear piezas versátiles, capaces de mezclarse y combinarse según el estilo de quien las lleve.

PUBLICIDAD

Un bolso en tono beige, inspirado en la arena, completa la propuesta y luce un “charm” con el emblemático oso de TOUS, un detalle que conecta con la identidad visual de la marca sin perder la conexión con la esencia de la isla.

ARRECIFE es el resultado de la colaboración de la marca con la Escuela de Artes Plásticas y Diseño (EAPD). (Suministrada)

El lanzamiento de Arrecife se celebró en un evento exclusivo en el hotel Condado Ocean Club que reunió a figuras locales, influencers y otros invitados destacados, quienes pudieron apreciar en detalle y en primicia las piezas de la nueva colección.

Una apuesta por el talento local

Arrecife no solo se inspira en las playas de Puerto Rico, sino que es también producto del talento local.

La cápsula nació de la mente de Rafael Class, un boricua de 39 años que, hasta hace poco, trabajaba en el área de electromecánica aeroespacial antes de incursionar en el mundo de la joyería. Su interés por este oficio surgió de manera inesperada. “Estuve caminando y vi un pedazo de coral en la arena, pero yo no vi un coral… yo vi una sortija”, recordó Class en entrevista con El Nuevo Día.

Más adelante, al enterarse del programa TOUS School, decidió atreverse a darle un giro a su vida y se matriculó en la EAPD. El año pasado, mientras aún cursaba el nivel básico, participó en el concurso “Colección de Puerto Rico 2025″ y su propuesta resultó ganadora de la convocatoria que recibió cerca de 50 aplicantes.

“Me tomó por sorpresa, definitivamente. No esperaba que mi propuesta fuera la elegida entre tantos candidatos”, confesó el estudiante que actualmente completa el nivel intermedio del programa de orfebrería.

PUBLICIDAD

Para él, este logro representa solo el comienzo de su nueva carrera. “Estoy aprendiendo no solo la parte creativa, sino también cómo convertir un diseño en un negocio; es un reto que me motiva a seguir adelante y dedicarme a esto que es un sueño”, aseguró Class.

Por su parte, Yariza Torres, directora de TOUS en Puerto Rico, resalta esta nueva colección tiene un valor muy especial. “Que un puertorriqueño sirva como punto de partida para la colección no solo nos llena de orgullo, sino que también aporta frescura y autenticidad al proceso creativo. Que además sea un estudiante que recién inicia su formación hace que cada detalle cobre un significado aún más importante”, destacó, y adelantó que ya se ha seleccionado al ganador de la próxima edición del concurso de Puerto Rico.

Primera generación de joyeros en la isla

La iniciativa de TOUS School nació en España en 2018 con el objetivo de preservar la tradición artesanal de la joyería y formar nuevas generaciones de orfebres. Con el tiempo, el programa se ha expandido a nivel internacional, con presencia en 13 escuelas de seis países. Hasta hace poco, Puerto Rico no contaba con un espacio formal dedicado a la formación de joyeros, lo que limitaba el desarrollo del talento local, por lo que la alianza con la EAPD permitió llenar ese vacío,