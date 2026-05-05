FRSH Company llega a Europa con nueva tienda exclusiva

FRSH Company, la marca de moda local fundada por el empresario y diseñador Harry Maldonado celebra este año su décimo aniversario y el festejo coincide con su expansión internacional, ya que pronto abrirá su primera tienda física en Europa.

El nuevo espacio de la firma, que abrirá al público el próximo sábado 9 de mayo, estará ubicado en Madrid, específicamente en el local número 2 de la Calle Fernando VI 31, acercando a la capital española su propuesta que integra referencias a la vida isleña, el deporte, la música y la cultura contemporánea en sus diseños.

Madrid se convierte en el primer destino de expansión internacional de la marca puertorriqueña (Suministrada)

La ciudad también tiene un significado particular dentro de la historia de la marca, ya que fue allí donde Maldonado comenzó a germinar la idea de FRSH tras identificar propuestas de moda y “retail” que no encontraba en la isla. Diez años después, el diseñador regresa con una tienda propia y una propuesta consolidada.

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“FRSH nace de mirar hacia afuera para traer algo de vuelta a Puerto Rico. La idea comenzó a tomar forma en Madrid, después de un viaje para visitar a mi hermana, y hoy regresar a esta ciudad con una tienda propia se siente como cerrar un círculo y abrir otro”, expresó Maldonado. “Esta apertura no se trata solamente de vender ropa fuera de Puerto Rico. Se trata de demostrar que desde la Isla también se pueden construir marcas con lenguaje, comunidad y visión internacional”, agregó.

La propuesta incorpora elementos asociados a Puerto Rico, junto a nuevas tipografías, materiales y referencias pensadas para el mercado europeo (Suministrada)

La segunda sucursal toma como referencia la primera tienda de la marca en Hato Rey, que marcó el inicio de su relación directa con el público.

Como parte de esta etapa, FRSH lanzará “FRSH Madrid”, una colección cápsula compuesta por unas 15 piezas exclusivas para esa tienda. La propuesta incorpora elementos asociados a Puerto Rico, junto a nuevas tipografías, materiales y referencias pensadas para el mercado europeo, sin desligarse de la estética que ha caracterizado a la marca.

Para la apertura en la capital española, la marca lanzará “FRSH Madrid”, una colección cápsula compuesta por unas 15 piezas exclusivas (Suministrada)