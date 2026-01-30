¿Cómo nació Borikén Gold? Todo sobre la marca boricua creada para proteger del sol

La protección solar es, sin dudas, uno de los aspectos más importantes del cuidado de la piel. En una isla como Puerto Rico, donde el sol es intenso durante todo el año, se vuelve imprescindible contar con productos que protejan contra los efectos nocivos de la radiación UV, evitando manchas, arrugas y enfermedades relacionadas, como el cáncer de piel.

El uso diario de protector solar facial es recomendado por dermatólogos, pero muchas fórmulas disponibles en el mercado presentan residuos visibles, absorción lenta o falta de hidratación, lo que puede hacer incómoda su aplicación. Con esto en mente, la emprendedora puertorriqueña Daniella Montes creó Borikén Gold, una línea de cuidado de la piel que combina protección, hidratación y un ligero efecto de brillo natural, adaptándose a distintos tonos de piel y a las condiciones del clima tropical.

“Muchos productos dejan un residuo blanco o son demasiado pesados. Mi objetivo era desarrollar algo que la gente realmente quisiera usar todos los días, que se absorbiera rápido y se sintiera agradable en la piel, además de destacar ese ‘glow’ (brillo) y ese ‘tan’ (bronceado) natural que llevamos en la isla”, contó Montes en entrevista con Magacín sobre el punto de partida de la idea que logró concretar el verano pasado, tras varios años de desarrollo e investigación.

Daniella Montes, fundadora de Borkién Gold (Suministrada)

“Siempre supe que quería tener mi propia marca relacionada con el mundo de la belleza y el cuidado de la piel, pero también sabía que necesitaba la educación y la experiencia correctas para entender cómo desarrollar productos que realmente funcionaran”, explicó la joven de 25 años, quien mientras tomaba cursos de pre-medicina en Northeastern University, en Boston, comenzó a darse cuenta de que su camino profesional tenía como destino el mundo de la cosmetología.

Así fue que, tras graduarse e instalarse en Nueva York, donde ganó experiencia trabajando en la industria de la belleza para compañías internacionales, decidió darle vida y, sobre todo, intención a su propio proyecto.

“Yo no quería sacar un producto solo por sacar algo. Quería crear algo que representara a Puerto Rico y que pudiera competir en el mercado global. El mundo del SPF y la protección solar es una industria que está creciendo muchísimo, y quería que nuestra isla también tuviera presencia en esa categoría”, explicó Montes.

La línea Borikén Gold cuenta con cuatro productos de 'tanning' y protección solar en su inventario (Suministrada)

Actualmente, la línea Borikén Gold cuenta con cuatro productos de “tanning” y protector solar en su inventario, entre los que destaca su “best seller” Sol de la Plata, un aceite en barra para bronceado con efecto “shimmer” (Shimmer Tanning Oil Stick) que combina bronceado e hidratación, ofreciendo un ligero brillo que resalta el tono de piel bajo el sol caribeño. “Todos nuestros productos, por más que te ayuden a broncearte y darte ese ‘glow’, tienen protección solar; esa era la idea más grande: darle protección a todo el mundo en la isla”, explicó Montes.

Otro de los lanzamientos de la marca es Jardín de Amapolas, un protector corporal hidratante (Hydrating Body Sunscreen) con SPF 30 , inspirado en la amapola puertorriqueña. Montes destaca que su fragancia floral ha llamado tanto la atención que muchas personas lo usan también como perfume.

Más recientemente, en diciembre, la marca incorporó la Sabores del Caribe Collection, dos bálsamos labiales (lip balms) con SPF: uno de parcha y otro edición limitada de coquito.

El “best seller” de la marca es Sol de la Plata, un aceite en barra para bronceado con efecto “shimmer” (Suministrada)

Borikén Gold también se ha planteado desde el inicio como una marca sustentable, desde su composición hasta el empaquetado, “(los productos) son ‘cruelty free’ y no tienen ningún tipo de parabenos. Además, todos los envases están hechos de plástico que se puede reciclar. Hasta la caja de envío y los ‘postcards’“, detalló la empresaria.

Actualmente, los productos de Borikén Gold están disponibles solo en línea, pero Montes comenzará a expandir su presencia en tiendas físicas en Puerto Rico a partir de febrero. Entre las primeras confirmadas están Isla Made, en Rincón, y Marka, en el área de Guaynabo. “He notado mucha demanda en la isla; la gente quiere poder probar los productos en persona, olerlos, sentirlos en la piel”, comentó Montes.

Sabores del Caribe Collection se compone de dos bálsamos labiales con SPF: uno de parcha y otro edición limitada de coquito. (Suministrada)