Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Bad Bunny agradece a cada empleado de Zara por la camiseta que lució en el Super Bowl

Los trabajadores se encontraron con una tarjeta de agradecimiento por parte del artista boricua

9 de febrero de 2026 - 4:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny (Brynn Anderson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha agradecido la camiseta que lució en la actuación del Super Bowl con un mensaje destinado a cada empleado de Zara, la firma española que la diseñó, al que ha añadido un ejemplar de la prenda de regalo.

Al llegar este lunes a sus puestos en Sabón, en la región española de Galicia, los trabajadores de Zara, del gigante textil Inditex, se encontraron con una tarjeta de Bad Bunny, informaron a EFE fuentes de la plantilla.

“Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!”, dice el mensaje.

Con el mensaje estaba la camiseta con el dorsal 64 que lució durante la actuación en un conjunto de dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano, con pantalones y zapatillas Adidas.

El resto del atuendo del cantante estuvo formado por un reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, según la revista Vogue.

El puertorriqueño encabezó este domingo el espectáculo de medio tiempo en una Super Bowl histórica, al ser el primer artista en actuar en esta competición con un repertorio musical íntegramente en español.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II
Tags
Bad BunnyModaEspañaSuper Bowl
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
