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Tendencias de maquillaje: un regreso al pasado con toque personal

Las tendencias van dejando atrás el “clean look” mientras regresan los delineados intensos y colores vibrantes de los 2000

14 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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Carlos Marrero resaltó que muchos “trends” de los años 20 y de prinicipios de los 2000 regresan con un toque actual que permite a cada cual expresar su estilo propio. (Instagram)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Este año, el maquillaje juega con la nostalgia inspirándose en décadas pasadas. En este nuevo ciclo de modas, según explica el maquillista profesional Carlos Marrero (@carlosconbotas en Instagram), muchos “trends” de los años 20 y de prinicipios de los 2000 regresan con un toque actual que permite a cada cual expresar su estilo propio.

Labios delineados y tonos “mocha”

Entre las técnicas de maquillaje que vuelven están los labios delineados, muy populares en los 90 y los 2000. “Es lo mismo que se está usando ahora. Las mujeres usaban como un liner bien oscuro para que el labio se viera más grande”, señala Marrero. Los tonos marrón y nude, conocidos hoy como “mochas”, son ahora los protagonistas de esta tendencia. El efecto ayuda a que los labios se vean más definidos sin perder naturalidad.

Sombras metálicas y “smokey eyes”

El regreso de los ojos dramáticos trae de vuelta las sombras metálicas y cromadas que figuras como Britney Spears y Christina Aguilera supieron lucir a principios de los 2000, aportando dimensión y movimiento al párpado. “Los maquillajes ya no tienen escarcha, tienen ese acabado metálico o platino que se usaba antes, pero un poco más soft”, comenta Marrero. Los “smokey eyes” también regresan pero con tonos más suaves, creando una mirada atrapante y llamativa sin perder la elegancia.

Cejas: lo que hace moderno al pasado

El maquillaje del 2026 no solo revive tendencias de los 2000, sino que también mira más atrás, hacia los años 20, una época marcada por ojos definidos, delineados precisos y cejas finitas. Según Marrero, este último aspecto es el único que distingue ese estilo clásico del actual. “Cámbiale las cejas finititas que se usaban en el 20 a lo que se está usando ahora y tú vas a notar el mismo ‘shimmer’ en los ojos, resaltando las mismas facciones”, apunta. Este detalle muestra cómo un solo elemento puede actualizar un estilo vintage sin perder su esencia.

Menos “clean look” y más expresión

Las tendencias de este año ya no buscan la sobriedad extrema en el maquillaje y se alejan del “clean look” que supo instalarse en temporadas recientes. Según Marrero, “la exageración está viendo más… la necesidad de resaltar en esta época hace que tú tengas que distinguirte y el maquillaje es una gran forma de hacerlo y de expresar tu personalidad". La exageración no se refiere al exceso de productos, sino que la tendencia abre espacio para la creatividad y la libertad de experimentar con colores, combinaciones, brillos y formas, dejando atrás la idea del clean look minimalista.

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