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Evento benéfico del Museo de Arte de Ponce supera meta de fondos para programas educativos

La comunidad del sur se dio cita en el Antiguo Casino de Ponce para la velada “Retrato ponceño de los cincuenta”

12 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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La velada contó además con la participación de representantes de la Fundación Luis A. Ferré (Suministrada)
Por Magacín

El Museo de Arte de Ponce celebró el pasado 2 de mayo la velada benéfica “Retrato ponceño de los cincuenta” en el Antiguo Casino de Ponce, una actividad que reunió a miembros de la comunidad del sur de la isla y que tuvo como objetivo la recaudación de fondos para los programas educativos y operacionales de la institución, en medio de su proceso de preparación para reconstrucción.

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Organizado por un comité de ciudadanos del área sur, el evento logró sobrepasar la meta de recaudación establecida, según informó la organización. La actividad formó parte de una serie de iniciativas que el Museo ha desarrollado en años recientes para fortalecer su vínculo con la comunidad, como “Bocetos en evolución”, “La Belle Époque” y “Casino Royal”.

Uno de los momentos centrales de la velada fue el reconocimiento a dos figuras vinculadas a la historia del Museo, donde se homenajeó a Waldemar Del Valle Armstrong, conocido como “Wally”, por su trayectoria profesional y apoyo sostenido a la institución. También se rindió homenaje póstumo al ingeniero Emilio J. Venegas del Toro, quien tuvo un rol clave en el desarrollo de la sede del Museo.

“Esta celebración reafirma el rol del Museo como motor cultural y punto de encuentro para nuestra gente. Nos llena de entusiasmo ver cómo la comunidad responde y se une para apoyar nuestra misión”, expresó el director ejecutivo del Museo, Marcos Montero, quien destacó el valor de este tipo de iniciativas para la institución y su relación con el público.

La velada contó además con la participación de representantes de la Fundación Luis A. Ferré, quienes subrayaron la importancia de reconocer a las personas que han contribuido al desarrollo del Museo a lo largo de los años y de continuar fortaleciendo ese vínculo institucional.

La actividad en el histórico Antiguo Casino de Ponce tuvo como objetivo la recaudación de fondos para los programas educativos y operacionales de la institución
La actividad en el histórico Antiguo Casino de Ponce tuvo como objetivo la recaudación de fondos para los programas educativos y operacionales de la institución (Suministrada)

Con una amplia asistencia y un ambiente de encuentro social, “Retrato ponceño de los cincuenta” se consolida como una de las actividades de recaudación más recientes del Museo, en un momento en que la institución continúa enfocada en su proceso de reconstrucción y en el fortalecimiento de sus programas.

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