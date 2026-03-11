Doble celebración en el Museo de Arte de Puerto Rico

El Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) celebrará en grande el cierre de su 25 aniversario con su tradicional gala anual que se llevará a cabo el próximo 11 de abril de 2026 en el hotel Sheraton Puerto Rico Resort & Casino, en San Juan.

El evento, que para esta edición se titula Gala 2026 Blank Canvas, será el principal esfuerzo de recaudación de fondos de la institución y reunirá a líderes culturales, artistas, auspiciadores y seguidores del museo en una velada dedicada al arte, la música y la celebración de su trayectoria.

La gala se concibe como un “lienzo en blanco”, una idea que busca simbolizar una nueva etapa para el MAPR.

El código de vestimenta propuesto es "Creative Elegance" (Suministrada)

“Blank Canvas es una afirmación de futuro. Celebramos 25 años de historia, pero, sobre todo, renovamos nuestro compromiso con el arte, la educación y el país. Esta gala marca el inicio de una nueva etapa para el museo”, expresó la directora ejecutiva del museo, María Cristina Gaztambide.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Síndicos del museo, Verónica Viso, destacó el rol de los auspiciadores en la continuidad de los proyectos culturales y educativos de la institución. “El respaldo de nuestros auspiciadores es fundamental para que el Museo continúe ampliando su impacto cultural y educativo en Puerto Rico. Gala 2026 Blank Canvas es una oportunidad para que nuestros aliados se integren a la construcción del próximo capítulo del MAPR”, agregó en declaraciones escritas.

La velada contará con presentaciones musicales en vivo, destacádose la participación del percusionista puertorriqueño Little Johnny Rivero, el cantante y poeta Flaco Navaja y la cantante Yeika Álvarez junto a su orquesta. La ambientación estará a cargo de Emilio Olabarrieta y el banquete será preparado por el chef ejecutivo del hotel, Jorge Bartolomei.

Como parte del concepto de la gala, el código de vestimenta propuesto es "Creative Elegance", una invitación a que los asistentes interpreten el tema con un estilo personal que refleje creatividad.