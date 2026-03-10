Gisela Colón presenta en el MAC su primera exposición monográfica en Puerto Rico

El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) inaugurará el sábado, 14 de marzo, la exposición “La Montaña, El Monolito” de la artista puertorriqueña Gisela Colón, una muestra retrospectiva que reúne obras representativas de tres décadas de trayectoria y marca su primera exhibición monográfica en la isla.

Colón ha sostenido por décadas una práctica global que se nutre de su arraigo con el archipiélago y sus reflexiones en torno al origen geológico de los territorios en los que presenta su trabajo. Es conocida internacionalmente por sus intervenciones de lugar específico, sus esculturas prismáticas y sus emblemáticos monolitos. Con ese interés, la exhibición “La Montaña, El Monolito”, una curaduría conjunta de Abdiel D. Segarra Ríos y Alexandra Méndez, reúne un grupo de obras que pretende dar cuenta de 30 años de la carrera profesional de la artista y ofrecer una mirada retrospectiva a su trayectoria en un contexto que ha marcado el interior de su desarrollo personal y artístico.

“Es un sueño hecho realidad exhibir en mi Puerto Rico y que los míos puedan ver una vida de trabajo en un mismo lugar. Uno puede exhibir en cualquier museo del mundo pero nada como exhibir en mi tierra y especialmente en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico”, sostuvo la artista radicada en Los Ángeles, mediante declaraciones escritas.

Colón ha demostrado consistentemente una preocupación por revisitar el origen de su historia personal a través de un cuerpo de obras que trasciende los marcos de identificación nacional. Acuñando el término “minimalismo orgánico”, ha logrado entrelazar consideraciones astronómicas, telúricas, matéricas y personales a través de aproximaciones a la abstracción que no se limitan a las estructuras narrativas de la historia humana.

Obra de Gisela Colón, en Países Bajos. (Suministrada)

“La labor curatorial que acompaña el trabajo de Gisela en sala, pretende facilitar los diálogos en torno a su obra desde un lugar que celebre su trayectoria, tanto en materia de recorrido como de la labor experimental respecto a la materialidad y la sofisticación discursiva de su obra. La exposición como tal, es un dispositivo al servicio de nuestra comunidad para estimular el diálogo en torno a los temas que Colón ha desarrollado a lo largo de su carrera”, afirmó Abdiel D. Segarra Ríos, curador del MAC.

“La Montaña, El Monolito” permanecerá abierta al público hasta el 12 de julio de 2026. La exhibición ha sido posible en parte gracias al generoso apoyo de Teiger Foundation, la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, Walter Otero Contemporary Art y Wendy’s.

Para más información sobre la exhibición y su programa educativo puede llamar al 787-977-4030, escribir a educacion@museomac.org y visitar la página web del MAC, www.museomac.org.