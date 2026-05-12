Douglas Candelario pone su talento al servicio de una gran causa

Cuando el talento se pone al servicio de una buena causa, surgen historias que vale la pena contar. Ejemplo de esto se llevará a cabo cuando el arte, el vino y la generosidad se unan por una buena causa este próximo 16 de mayo de 2026 durante el evento benéfico “Los 100 mejores vinos de La Bodega de Méndez-Black & Blue Edition”.

Esa noche, se llevará a cabo una subasta silente de distintos objetos de interés para el público, como piezas creadas en vivo, joyería, estadías, certificados para diversas experiencias, así como vinos y otros licores, además de 50 cajas para guardar vinos, creadas y pintadas por el agrónomo y artista puertorriqueño Douglas Candelario. Los fondos recaudados durante el evento serán a beneficio de la Asociación de la Distrofia Muscular de Puerto Rico (MDA por sus siglas en inglés).

Cada una de estas cajas tiene un diseño único, lo que las convierte en piezas de colección para todo el que las adquiera. Los diseños van desde imágenes de la naturaleza, como hojas, plantas y paisajes, así como imágenes, imágenes de superhéroes y hasta de equipos de béisbol. De hecho, Candelario trabajó una serie especial de los peloteros puertorriqueños que están en el Salón de la Fama del béisbol, los cuales se subastarán en conjunto.

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Douglas Candelario presentará una colección de cajas de vino que rinden homenaje a destacadas figuras del deporte. (Suministrada)

“Mucha gente no sabe que yo pinto, pero desde hace muchos años he creado obras de arte que luego no las vendo, sino que las dono para que las usen para recaudar fondos o cualquier otra cosa”, explicó Candelario, quien pinta desde que estaba en la escuela superior. “Hace poco subastaron una de mis obras en otro evento y recaudó como $18,000. Eso me puso bien contento, porque no puedo donarles esa cantidad de dinero, pero sí puedo ayudar a que lo recauden”.

En este caso, la idea de las cajas comenzó de manera casual, cuando Gilberto Quiñones, director de la MDA, jugaba ‘pickleball’ junto a Candelario. Entre risas, el ejecutivo le propuso al artista hacer unas cajas de vinos para una subasta, y aunque la idea de crear 50 cajas le parecía ambiciosa, Douglas aceptó casi sin pensarlo. Con el apoyo de Maderas 3C, que donó la madera, se puso manos a la obra y logró construir las 50 cajas en una sola tarde.

Los diseños de las cajas para guardar vinos, creadas por Douglas Candelario, van desde imágenes de la naturaleza, como hojas, plantas y paisajes, así como imágenes, imágenes de superhéroes y hasta de equipos de béisbol. (Suministrada)

Luego vino el proceso de pintarlas, algo que Candelario asumió con entusiasmo, disfrutándose cada detalle pese al trabajo que implicó. Las cajas, además de llamativas y coloridas, tienen un diseño pensado para el vino, con una abertura especial que permite servir directamente.

“Nosotros tenemos en nuestras vidas mucho tiempo de ocio y lo único que uno no recupera es el tiempo. Tú recuperas la salud, recuperas el dinero, recuperas una novia que se perdió por mil años, pero el tiempo no y entonces cuando uno da su tiempo está dando lo más preciado”, destacó el reconocido agrónomo. “A veces la gente te dice ‘yo no tengo tiempo’. No, tú eres un mal administrador de tu tiempo, porque todos tenemos el mismo tiempo. Es cuestión de organizarse. A mí me gusta donar mi talento y mi tiempo para este tipo de cosas, porque me llena de mucha satisfacción y alegría hacerlo”.

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Ashley Pintado, gerente de cuentas de MDA, a la izquierda, junto al agrónomo y artista Douglas Candelario. (Suministrada)

Evento de recaudación de fondos

El evento, que se ha consolidado como una de las veladas de degustación de vinos más esperadas, será una experiencia inmersiva en el Claro Space Dome del Parque de las Ciencias en Bayamón, a partir de las 7:00 p.m. Allí reunirán una selección exclusiva de 100 vinos ‘premium’ de La Bodega de Méndez, acompañada de una propuesta que integrará gastronomía, arte y música, además de la subasta silente.

“Por cuatro años hemos tratado de subastar objetos diferentes y que llamen la atención. En años anteriores tuvimos vineras o cuadros, por eso este año quisimos incluir estas cajas de Douglas, ya que sé que gustarán mucho”, destacó Ashley Pintado, gerente de cuentas de MDA. “Esta subasta se ha convertido en una manera muy efectiva de ampliar nuestros servicios y llegar a más familias en Puerto Rico. Este año, la subasta de cada caja creada por Douglas empieza en $150”.

Para el evento de recaudación de fondos, Douglas Candelario trabajó una serie especial dedicada a los peloteros puertorriqueños que están en el Salón de la Fama del béisbol, los cuales se subastarán en conjunto. (Suministrada)

Los fondos recaudados durante el evento serán destinados a apoyar iniciativas relacionadas con la distrofia muscular como servicios médicos, proyectos de investigación, equipo para pacientes, inscripciones para el campamento de verano, fondo de becas, entre otras iniciativas reafirmando el compromiso del evento con esta causa.

“Pienso que en esta isla hay talento de sobra, hay mucha gente que tiene mucho para dar y no lo está dando. Hay mucha gente que lo que da son excusas, pero talento y gente que pueda cooperar para ayudar, hay de sobra en este país”, añadió Candelario. “Nadie va para niño, ya cumplí 71 años y la vida va bien rápido y, lo mejor que puede hacer un ser humano es aprovechar cada momento de su vida”.

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Esta subasta silenciosa es una excelente oportunidad para quienes desean aportar con sus donaciones. No solo podrán llevarse a casa una obra de arte única y especial, sino también contribuirán a mejorar la calidad de vida de los pacientes con distrofia muscular y de sus familias, entre otros detalles.