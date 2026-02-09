¿A quién Bad Bunny realmente le entregó el Grammy en el Super Bowl?

El niño al que Bad Bunny entregó un Grammy durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl LX generó una ola de comentarios antes de concluyera la participación del artista boricua. Y no, no era Liam Conejo Ramos, el pequeño de cinco años que fue detenido en un reciente operativo de inmigración en Minnesota, como se difundió a pocos segundos de que el menor saliera en cámara.

Se trata de un actor de nombre Lincoln Fox Ramadan, quien publicó su experiencia en redes sociales poco después de la representación, según informó The New York Times en Español.

En la publicación se comparte el vídeo del momento y un mensaje en el que Lincoln dice “recordaré siempre este día. Fue un verdadero honor” (I’ll remember this day forever! @badbunnypr – it was my truest honor).

La presentación de la cuenta asegura que tiene cinco años y que es hijo de argentina y egipcio. También se indica que es un niño modelo y actor, como puede verse en su perfil en la página de bold.pro, una plataforma digital orientada a la creación de perfiles laborales en línea.

Tras este acto en el show, no faltaron especulaciones sobre la interpretación de la escena, de la que muchos fanáticos pensaron representaba una versión joven del propio artista.

Sin embargo, según informó el medio, una de las personas con conocimiento de la actuación dijo que la interacción pretendía ser un momento de optimismo general dirigido a los espectadores jóvenes. “Cree siempre en ti”, había dicho Bad Bunny al niño al final de la escena.

Una de las especulaciones más latentes la noche del domingo es que se trataba de Liam Conejo Ramos, quien el mes pasado fue llevado por las autoridades de Columbia Heights, Minnesota, a un centro de detención en Texas. Imágenes que rápidamente recorrieron el mundo y avivando la represión de la inmigración por parte del gobierno de Donald Trump.