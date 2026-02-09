Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿A quién Bad Bunny realmente le entregó el Grammy en el Super Bowl?

El momento fue uno de los más emotivos del espectáculo del medio tiempo del artista puertorriqueño

9 de febrero de 2026 - 3:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lincoln Fox Ramadan (Listín Diario / GDA)
Por Servicios combinados

El niño al que Bad Bunny entregó un Grammy durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl LX generó una ola de comentarios antes de concluyera la participación del artista boricua. Y no, no era Liam Conejo Ramos, el pequeño de cinco años que fue detenido en un reciente operativo de inmigración en Minnesota, como se difundió a pocos segundos de que el menor saliera en cámara.

RELACIONADAS

Se trata de un actor de nombre Lincoln Fox Ramadan, quien publicó su experiencia en redes sociales poco después de la representación, según informó The New York Times en Español.

En la publicación se comparte el vídeo del momento y un mensaje en el que Lincoln dice “recordaré siempre este día. Fue un verdadero honor” (I’ll remember this day forever! @badbunnypr – it was my truest honor).

La presentación de la cuenta asegura que tiene cinco años y que es hijo de argentina y egipcio. También se indica que es un niño modelo y actor, como puede verse en su perfil en la página de bold.pro, una plataforma digital orientada a la creación de perfiles laborales en línea.

Tras este acto en el show, no faltaron especulaciones sobre la interpretación de la escena, de la que muchos fanáticos pensaron representaba una versión joven del propio artista.

Sin embargo, según informó el medio, una de las personas con conocimiento de la actuación dijo que la interacción pretendía ser un momento de optimismo general dirigido a los espectadores jóvenes. “Cree siempre en ti”, había dicho Bad Bunny al niño al final de la escena.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II

Una de las especulaciones más latentes la noche del domingo es que se trataba de Liam Conejo Ramos, quien el mes pasado fue llevado por las autoridades de Columbia Heights, Minnesota, a un centro de detención en Texas. Imágenes que rápidamente recorrieron el mundo y avivando la represión de la inmigración por parte del gobierno de Donald Trump.

Recordemos que Bad Bunny ha alzado la voz en contra de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) usando como escenario la premiación de los Grammy, donde declaró “ICE fuera” al recibir el premio a mejor álbum.

Bad BunnySuper BowlNFL
