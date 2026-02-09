Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Captan a Bad Bunny orando a segundos de presentarse en el Super Bowl

Mira lo que hizo la estrella global que se formó y creció en la fe católica antes de su espectáculo

9 de febrero de 2026 - 1:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny durante su histórica presentación en el Super Bowl 60 en Santa Clara California. (Mark J. Terrill)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Las redes sociales hoy, lunes, están inundadas de videos y fotos del impresionante espectáculo que ofreció el puertorriqueño Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX , donde los Seahawks de Seattle vencieron a los a los Patriots de Nueva Inglaterra.

RELACIONADAS

La estrella internacional conquistó el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, por un espacio de 13 minutos -ante más de 68,000 fanáticos en el estadio y millones de espectadores televisivos, donde ya se estima que se estableció un récord de audiencia.

Precisamente muchos de los videos que se difunden en las redes sociales, fueron grabados por los asistentes del partido, que pudieron ver el espectáculo fuera de las cámaras y de la transmisión. Cabe destacar que la producción esta hecha para ser televisada por lo que las cámaras no pudn capturar todo lo que sucede en el monumental montaje.

Uno de los videos que circulan en las redes es el acto de oración y clamor a Dios que hizo Bad Bunny a segundos antes de comenzar su espectáculo.

La estrella global que se formó y creció en la fe católica, inculcada por su familia, se persignó y clamó a Dios desde la recreación de las plantaciones de los cañaverales antes cantar “Titi me preguntó”. El acto de persignarse es un gesto de fe cristiana que consiste en hacer tres pequeñas cruces o una cruz en la frente, boca y pecho para pedir protección de Dios.

Bad Bunny proviene de una familia católica practicante en especial su madre quien se mantiene activa en una iglesia en el pueblo natal del artista, Vega Baja.

Durante el espectáculo, Bad Bunny también proclamó “Dios bendiga América” en inglés, una evidente alusión a su fe cristiana.

En video: los mensajes escondidos del show de Bad Bunny en el Super Bowl

En video: los mensajes escondidos del show de Bad Bunny en el Super Bowl

Mira los poderosos momentos que Benito presentó al mundo en su extraordinario espectáculo.

Tags
Bad BunnySuper Bowlcristianismo
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: