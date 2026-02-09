Captan a Bad Bunny orando a segundos de presentarse en el Super Bowl

Las redes sociales hoy, lunes, están inundadas de videos y fotos del impresionante espectáculo que ofreció el puertorriqueño Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX , donde los Seahawks de Seattle vencieron a los a los Patriots de Nueva Inglaterra.

La estrella internacional conquistó el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, por un espacio de 13 minutos -ante más de 68,000 fanáticos en el estadio y millones de espectadores televisivos, donde ya se estima que se estableció un récord de audiencia.

Precisamente muchos de los videos que se difunden en las redes sociales, fueron grabados por los asistentes del partido, que pudieron ver el espectáculo fuera de las cámaras y de la transmisión. Cabe destacar que la producción esta hecha para ser televisada por lo que las cámaras no pudn capturar todo lo que sucede en el monumental montaje.

Uno de los videos que circulan en las redes es el acto de oración y clamor a Dios que hizo Bad Bunny a segundos antes de comenzar su espectáculo.

La estrella global que se formó y creció en la fe católica, inculcada por su familia, se persignó y clamó a Dios desde la recreación de las plantaciones de los cañaverales antes cantar “Titi me preguntó”. El acto de persignarse es un gesto de fe cristiana que consiste en hacer tres pequeñas cruces o una cruz en la frente, boca y pecho para pedir protección de Dios.

Bad Bunny proviene de una familia católica practicante en especial su madre quien se mantiene activa en una iglesia en el pueblo natal del artista, Vega Baja.

Durante el espectáculo, Bad Bunny también proclamó “Dios bendiga América” en inglés, una evidente alusión a su fe cristiana.