Alex DJ al celebrar los siete años de “Puerto Rico gana”: “Todo se lo debo a Dios”

El presentador de “Puerto Rico gana”, Alex DJ, celebró el miércoles, el séptimo aniversario del programa de juegos que se transmite a través de Telemundo Puerto Rico.

“Quiero decir que todo lo que soy, todo lo que tengo y hasta donde he llegado, todo se lo debo a Dios”, comenzó el presentador.

La transmisión especial, además, incluyó algunos segmentos que se produjeron en el exterior del Canal 2. Por ejemplo, acompañado por dos virtuosos músicos, Alexis Ramón Colón Rivera, nombre de pila del anfitrión, destacó que “si hoy estoy aquí, luego de siete años es porque siempre, siempre , pero siempre, creí que todo lo que soy, todo lo que tengo y hasta donde he llegado, todo se lo debo a Dios. Tú también deberías creer que no fuiste tú, que fue Dios”.

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En esa línea, Samuel Hernández también formó parte del especial y enfatizó que la producción lleva “¡siete años en victoria!”.

“Hoy, celebrando nuestro aniversario. ¡Siete años al aire! Gracias, público. Gracias a las familias. Ustedes son los que deciden si llegamos a sus hogares o no", añadió el animador.

El espacio televisivo presentó una recopilación de momentos trascendentales mediante un video. Asimismo, la emoción se apoderó de todos cuando cuando Alex DJ entregó $1,000 a su fiel fanática, Margarita, quien se encuentra en hospicio, y a quien ya había visitado el Día de las Madres en Aguas Buenas.

“Morci’ y “Cuajo”, por su parte, montaron la fiesta con sus ocurrencias. Mientras tanto, Alex DJ dio las gracias a todas las firmas comerciales que han respaldado a “Puerto Rico gana”, programa producido junto a Adolfo Ontivero.

En la gran celebración hubo el tradicional bizcocho de cumpleaños y hasta lechón asado. La noche culminó con un brindis por el séptimo aniversario del “show”.