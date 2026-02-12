Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Johanna Mojica sobre su ausencia en “Puerto Rico gana”: “Enfocada en mi recuperación de salud”

En su lugar se encuentra la modelo Sarahí Figueroa Colón

12 de febrero de 2026 - 5:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Johanna Mojica, modelo y copresentadora de "Puerto Rico gana". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Conocida por su carisma extrovertida y su pasión por la motivación, Johanna Mojica atraviesa hoy una etapa de madurez tanto profesional como personal. Su transparencia al compartir sus retos de salud con sus seguidores a través de redes sociales la ha definido no solo como una figura de la pantalla, sino como un ejemplo de fortaleza y autenticidad frente a su público.

RELACIONADAS

Según explicó la animadora, esta ha sido la razón que la mantiene fuera de la televisión. En su lugar se encuentra la exreina de belleza Sarahí Figueroa Colón.

“Este mensaje va dirigido a todas las personas que me han escrito, que se han preocupado por mí y que me han extrañado en ‘Puerto Rico gana’. La semana pasada estuve ausente y durante esta semana continuaré así por motivos personales, enfocada en mi recuperación de salud”, expresó.

Publicación de Johanna Mojica en Instagram.
Publicación de Johanna Mojica en Instagram. (Captura)

Mojica, asimismo, agradeció a quienes se han preocupado. También prometió que regresará pronto al programa nocturno de juegos.

“Gracias de corazón a cada uno de ustedes. Han sido muchísimos los mensajes que he recibido, llenos de cariño y apoyo. Créanme que cada palabra significa más de lo que imaginan. Muy pronto estaré de regreso con ustedes, con más energía y con el mismo amor de siempre. Les agradezco profundamente todo el apoyo y el cariño que siempre me brindan. Nos vemos pronto en Telemundo, junto a mi familia extendida de Puerto Rico Gana”, añadió.

Telemundo Puerto Rico presentó su programación para el 2026 a clientes y socios de negocio. En la foto, la presentadora Ivonne Orsini.La actividad se celebró bajo el tema "Voy subiendo". Los periodistas Julio Rivera Saniel y Milly Méndez dijeron presente. Parte de los reporteros de "Telenoticias Fin de Semana".
1 / 9 | "Voy subiendo": Telemundo Puerto Rico celebra su "Upfront" . Telemundo Puerto Rico presentó su programación para el 2026 a clientes y socios de negocio. En la foto, la presentadora Ivonne Orsini. - Facebook
