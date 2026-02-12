Johanna Mojica sobre su ausencia en “Puerto Rico gana”: “Enfocada en mi recuperación de salud”

Conocida por su carisma extrovertida y su pasión por la motivación, Johanna Mojica atraviesa hoy una etapa de madurez tanto profesional como personal. Su transparencia al compartir sus retos de salud con sus seguidores a través de redes sociales la ha definido no solo como una figura de la pantalla, sino como un ejemplo de fortaleza y autenticidad frente a su público.

Según explicó la animadora, esta ha sido la razón que la mantiene fuera de la televisión. En su lugar se encuentra la exreina de belleza Sarahí Figueroa Colón.

“Este mensaje va dirigido a todas las personas que me han escrito, que se han preocupado por mí y que me han extrañado en ‘Puerto Rico gana’. La semana pasada estuve ausente y durante esta semana continuaré así por motivos personales, enfocada en mi recuperación de salud”, expresó.

Publicación de Johanna Mojica en Instagram. (Captura)

Mojica, asimismo, agradeció a quienes se han preocupado. También prometió que regresará pronto al programa nocturno de juegos.

“Gracias de corazón a cada uno de ustedes. Han sido muchísimos los mensajes que he recibido, llenos de cariño y apoyo. Créanme que cada palabra significa más de lo que imaginan. Muy pronto estaré de regreso con ustedes, con más energía y con el mismo amor de siempre. Les agradezco profundamente todo el apoyo y el cariño que siempre me brindan. Nos vemos pronto en Telemundo, junto a mi familia extendida de Puerto Rico Gana”, añadió.

PUBLICIDAD