Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Nuevo rostro en “Puerto Rico gana”

La modelo Johanna Mojica no ha estado sola durante la semana pasada. ¿Habrá nueva modelo?

7 de febrero de 2026 - 3:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sarahí Figueroa es modelo y comunicadora. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado mes de diciembre, una de las modelos más queridas del programa “Puerto Rico gana” de Telemundo, Ariette Banchs, se despidió oficialmente de las cámaras para comenzar su carrera en el US Air Force.

Desde entonces solo quedó Johanna Mojica. La también empresaria se unió al espacio tras su paso por “La bóveda de TeleOnce”, integrándose como un nuevo talento clave en la dinámica de Alex DJ.

Esta semana, sin embargo, apareció un nuevo rostro en el programa de juegos nocturno. Se trata de Sarahí Figueroa Colón, Miss Grand Puerto Rico 2025.

A lo largo de la semana, la comunicadora se mostró confiada, natural y cercana con la audiencia. La interacción con el resto del equipo, asimismo, fue fluida y espontánea.

Figueroa Colón no es una figura desconocida en el “show”. En varias ocasiones ha sido convocada para sustituir a alguna de las chicas.

Aunque por el momento se desconoce si se unirá formalmente al elenco, la modelo culminó la semana con la satisfacción del trabajo bien hecho. Una publicación en sus redes sociales evidencia lo anterior.

“¡Llego el viernes!”, celebró la exreina de belleza.

Alex DJ se adentra a sus raíces en Las Piedras: “Yo soy mi padre”

Alex DJ se adentra a sus raíces en Las Piedras: “Yo soy mi padre”

El animador de "Puerto Rico Gana" visitó junto a El Nuevo Día los lugares que lo formaron y donde todavía reside.

Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
