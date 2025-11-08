Opinión
8 de noviembre de 2025
88°nubes rotas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Mondongo” de “Puerto Rico gana” adelgaza 253 libras y lidera las cinco noticias más leídas

Conoce la lista de las historias que más llamaron la atención de los lectores de El Nuevo Día esta semana

8 de noviembre de 2025 - 12:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edwin Marrero Otero, mejor conocido por “Mondongo”. (alexis.cedeno)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El músico Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo”, del programa programa “Puerto Rico gana”, lidera esta semana las cinco noticias más leídas en El Nuevo Día, destacándose por su impresionante transformación que ha generado gran interés.

Sin embargo, no fue la única historia que captó la atención de los lectores. También destacan el exponente de música urbana Daddy Yankee, el cierre de los restaurantes corporativos de Arby’s y la situación en los aeropuertos por el cierre del gobierno federal.

A continuación las cinco noticias más leídas:

“Mondongo”, de “Puerto Rico gana”, ha rebajado 253 libras

Durante los últimos ocho meses, los televidentes del programa han seguido de cerca la impresionante transformación de Marrero. Antes de iniciar el reto del programa, el joven pesaba más de 720 libras, enfrentando un importante desafío personal y de salud.

Esta semana, su entrenador Diriel Mulero celebró los resultados en sus redes sociales, destacando que “Mondongo” ha perdido 253 libras.

Abogados de Daddy Yankee no muestran reparos a la entrega de documentación

La representación legal del cantante urbano Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, no mostró oposición a un pedido que hizo su exesposa Mireddys González Castellanos, a través de sus abogados, para obtener documentos financieros.

El juez Ismael Álvarez, del Tribunal de Carolina, expidió unas órdenes específicas a los bancos FirstBank Puerto Rico y Oriental Bank para que entreguen copias de los documentos y la información solicitada como parte del pleito que se sigue en la esfera estatal.

El equipo legal de González Castellanos explicó a El Nuevo Día las razones que impulsaron que su representada hiciera la petición antes mencionada.

Daddy Yankee vs. Mireddys González: mira cómo llegaron al Tribunal federal

Daddy Yankee vs. Mireddys González: mira cómo llegaron al Tribunal federal

Presididas por el “Big Boss”, las corporaciones El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc. reclaman $12 millones contra Mireddys y su hermana Ayeicha González.

Cierran todos los restaurantes corporativos de Arby’s en Puerto Rico

El restaurante Arby’s de Plaza Escorial en Carolina reabrió sus puertas en agosto, luego permanecer cerrado unos tres meses; pero otros cuatro establecimientos de la marca han cesado operaciones en el mismo período.

Arby’s, franquicia especializada en los sándwiches de roast beef, regresó a Puerto Rico en el 2021, en medio de la pandemia del Covid-19, con el objetivo de abrir medio centenar de restaurantes en una década.

Arby's en San Patricio
Arby's en San Patricio (Suministrada)

Los secretos detrás de la “boda real boricua”

En enlace matrimonial de Andrea Damaris Santiago Díaz, hija de los propietarios de D’Royal Bride, con el empresario Jesús Emmanuel Vázquez Rivera contó con la asistencia de más de 300 invitados y fue amenizada por Arquímides, Michelle Brava, Laura Rosado, El Gran Combo de Puerto Rico, Giselle y Saks Entertainment.

El pasado 30 de agosto de 2025 se celebró el enlace matrimonial de Andrea Damaris Santiago Díaz, hija de los propietarios de D'Royal Bride, con el empresario Jesús Emmanuel Vázquez Rivera. La papelería fue de Abby Invitaciones. Andrea deseaba que su vestido fuera inspirado en las bodas reales de Inglaterra y España. La boda fue coordinada por Yaska Crespo. Con plumas, luces, música vibrante y accesorios repartidos entre los invitados, el salón se transformó en un cabaret parisino en honor al viaje donde Jesús le pidió matrimonio a Andrea.
1 / 30 | Los secretos detrás de la "boda real boricua". El pasado 30 de agosto de 2025 se celebró el enlace matrimonial de Andrea Damaris Santiago Díaz, hija de los propietarios de D'Royal Bride, con el empresario Jesús Emmanuel Vázquez Rivera. La papelería fue de Abby Invitaciones. - Suministrada

En fotos: estos son los aeropuertos que reducirán vuelos durante el cierre del gobierno federal

Estas fotografías ofrecen un contundente testimonio visual del impacto del cierre del gobierno federal en el sistema de aviación de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) anunció el miércoles que reducirá el tráfico aéreo en un 10% en 40 mercados de “alto volumen” para mantener la seguridad durante el cierre del gobierno de Estados Unidos.

Aeropuerto Internacional de Anchorage en Alaska.Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia.Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida.
1 / 40 | En fotos: estos son los aeropuertos que reducirán vuelos durante el cierre del gobierno federal. Aeropuerto Internacional de Anchorage en Alaska. - Aeropuerto Internacional de Anchorage en Alaska
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
