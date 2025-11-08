“Mondongo” de “Puerto Rico gana” adelgaza 253 libras y lidera las cinco noticias más leídas

El músico Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo”, del programa programa “Puerto Rico gana”, lidera esta semana las cinco noticias más leídas en El Nuevo Día, destacándose por su impresionante transformación que ha generado gran interés.

Sin embargo, no fue la única historia que captó la atención de los lectores. También destacan el exponente de música urbana Daddy Yankee, el cierre de los restaurantes corporativos de Arby’s y la situación en los aeropuertos por el cierre del gobierno federal.

A continuación las cinco noticias más leídas:

Durante los últimos ocho meses, los televidentes del programa han seguido de cerca la impresionante transformación de Marrero. Antes de iniciar el reto del programa, el joven pesaba más de 720 libras, enfrentando un importante desafío personal y de salud.

Esta semana, su entrenador Diriel Mulero celebró los resultados en sus redes sociales, destacando que “Mondongo” ha perdido 253 libras.

La representación legal del cantante urbano Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, no mostró oposición a un pedido que hizo su exesposa Mireddys González Castellanos, a través de sus abogados, para obtener documentos financieros.

El juez Ismael Álvarez, del Tribunal de Carolina, expidió unas órdenes específicas a los bancos FirstBank Puerto Rico y Oriental Bank para que entreguen copias de los documentos y la información solicitada como parte del pleito que se sigue en la esfera estatal.

El equipo legal de González Castellanos explicó a El Nuevo Día las razones que impulsaron que su representada hiciera la petición antes mencionada.

El restaurante Arby’s de Plaza Escorial en Carolina reabrió sus puertas en agosto, luego permanecer cerrado unos tres meses; pero otros cuatro establecimientos de la marca han cesado operaciones en el mismo período.

Arby’s, franquicia especializada en los sándwiches de roast beef, regresó a Puerto Rico en el 2021, en medio de la pandemia del Covid-19, con el objetivo de abrir medio centenar de restaurantes en una década.

En enlace matrimonial de Andrea Damaris Santiago Díaz, hija de los propietarios de D’Royal Bride, con el empresario Jesús Emmanuel Vázquez Rivera contó con la asistencia de más de 300 invitados y fue amenizada por Arquímides, Michelle Brava, Laura Rosado, El Gran Combo de Puerto Rico, Giselle y Saks Entertainment.

En enlace matrimonial de Andrea Damaris Santiago Díaz, hija de los propietarios de D'Royal Bride, con el empresario Jesús Emmanuel Vázquez Rivera contó con la asistencia de más de 300 invitados y fue amenizada por Arquímides, Michelle Brava, Laura Rosado, El Gran Combo de Puerto Rico, Giselle y Saks Entertainment.

Estas fotografías ofrecen un contundente testimonio visual del impacto del cierre del gobierno federal en el sistema de aviación de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) anunció el miércoles que reducirá el tráfico aéreo en un 10% en 40 mercados de “alto volumen” para mantener la seguridad durante el cierre del gobierno de Estados Unidos.