5 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

“Mondongo”, de “Puerto Rico gana”, ha rebajado 253 libras

El influencer Edwin Marrero llegó a pesar más de 720 libras

5 de noviembre de 2025 - 5:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Mondongo" es el apodo de Edwin Marrero. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Por los pasados ocho meses la audiencia del programa “Puerto Rico gana” ha sido testigo del proceso de transformación del músico Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo”. Antes de comenzar el reto impuesto en el espacio de juegos, el joven pesaba más de 720 libras.

RELACIONADAS

Ayer, su entrenador, Diriel Mulero, acudió a sus redes sociales para celebrar los resultados de su trabajo con “Mondongo”.

“253 libras menos en 8 meses con la rutina ‘Tonifica a tu ritmo’ de uno de mis ‘online’. Miren cómo se ve la camisa de Mondongo. El primer día que lo vi (pesaba) sobre 720 libras versus el último pesaje. La camisa antes le quedaba pegá, pegá, pegá, pegá, pegá y ahora suelta”, expresó Mulero.

A principios de octubre, el entrenador describió que antes Marrero apenas podía mantenerse de pie. “Hoy Mondongo corre hacia el gym aquí en ‘Puerto Rico gana’ y entrena bíceps de pie cuando antes entrenaba sentado. Eso no es solo fuerza física, es victoria mental”, agregó.

Desde su llegada al espacio de juegos, el influencer emprendió un desafío público para perder peso y mejorar su salud. Su transformación física ha sido significativa gracias a un plan integral de salud respaldado por el equipo del programa.

Quien ha participado en otros segmentos del “show” como “Mover al grandote” cuenta con un gran apoyo del público y del elenco, quienes lo animan con mensajes como “¡Mondongo, voy a ti!”.

Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo”, sigue sólido en su afán por perder peso al revelar que ha rebajado más de 200 libras. Dijo que pronto inicia un capítulo nuevo en la transformación física que arrancó el pasado mes de enero.“Ahora nivelamos las cosas y las oportunidades reaparecieron. Ya estoy loco por volver a ser el Mondongo que no sólo sale en la televisión, pero también el que sale en tu fiesta patronal favorita, el que se aparezca por ahí en el Choliseo, el que colabora en distintas formas del entretenmiento”, apuntaló.
1 / 16 | FOTOS: Así se ve Mondongo con 200 libras menos. Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo”, sigue sólido en su afán por perder peso al revelar que ha rebajado más de 200 libras. - alexis.cedeno

.

Tags
Puerto Rico ganaTelemundotelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
