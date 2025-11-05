“Mondongo”, de “Puerto Rico gana”, ha rebajado 253 libras

Por los pasados ocho meses la audiencia del programa “Puerto Rico gana” ha sido testigo del proceso de transformación del músico Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo”. Antes de comenzar el reto impuesto en el espacio de juegos, el joven pesaba más de 720 libras.

Ayer, su entrenador, Diriel Mulero, acudió a sus redes sociales para celebrar los resultados de su trabajo con “Mondongo”.

“253 libras menos en 8 meses con la rutina ‘Tonifica a tu ritmo’ de uno de mis ‘online’. Miren cómo se ve la camisa de Mondongo. El primer día que lo vi (pesaba) sobre 720 libras versus el último pesaje. La camisa antes le quedaba pegá, pegá, pegá, pegá, pegá y ahora suelta”, expresó Mulero.

A principios de octubre, el entrenador describió que antes Marrero apenas podía mantenerse de pie. “Hoy Mondongo corre hacia el gym aquí en ‘Puerto Rico gana’ y entrena bíceps de pie cuando antes entrenaba sentado. Eso no es solo fuerza física, es victoria mental”, agregó.

Desde su llegada al espacio de juegos, el influencer emprendió un desafío público para perder peso y mejorar su salud. Su transformación física ha sido significativa gracias a un plan integral de salud respaldado por el equipo del programa.

Quien ha participado en otros segmentos del “show” como “Mover al grandote” cuenta con un gran apoyo del público y del elenco, quienes lo animan con mensajes como “¡Mondongo, voy a ti!”.

Edwin Marrero, mejor conocido como "Mondongo", sigue sólido en su afán por perder peso al revelar que ha rebajado más de 200 libras.