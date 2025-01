Conmovedora sorpresa a Mondongo en “Puerto Rico gana”: un momento que provocó lágrimas

Con lágrimas en los ojos, “Mondongo” recibió la noticia de que, para ayudarlo en el transcurso para bajar de peso, contará no tan solo con el apoyo de sus compañeros de “Puerto Rico gana”, sino también con un equipo de expertos en la salud y alimentación, a partir del lunes, 27 de enero.

“Aquí no es solo que Puerto Rico Gana, aquí es que ganemos todos y gane Mondongo” , agregó el doctor Rodríguez. “Para alcanzar la meta de peso, será paulatino y requerirá de mucho esfuerzo”, destacó por su parte el doctor Sánchez.

“Decirle a alguien que hay que meter mano, que hay que rebajar porque sí, no es tan fácil, no crean que es fácil. Todos tenemos batallas todos los días. Lo vamos a hacer aquí porque quiero que te comprometas conmigo. Lo que vamos a hacer, yo voy a estar aquí contigo todos los días ”, declaró Alex DJ, quien luego se perdió en un emotivo abrazo con “Mondongo”.

Para iniciar el proceso , el joven se trepó a la báscula para conocer el peso con el cual comenzará a trabajar, marcando unas 692 libras. “Ayudar a personas afuera y no ayudar a los míos, sería de mi parte hipócrita. Yo necesito ayudar a mi familia, a mi gente”, aseguró.

Según contó a este rotativo, la idea nació tras una conversación entre Alex DJ y Mondongo. “Él era obeso cuando empezó con nosotros, pero estaba aumentando. Un día, le pregunté si le gustaría rebajar y me dijo que sí, pero que se le hacía difícil” . De ahí, el presentador de televisión puso manos a la obra para ayudar a su compañero, a quien con cariño llama “familia”.

“Fue una sorpresa para él, su familia, para todos. Tuvimos que esconder a los doctores en el estudio de ‘Raymond y sus Amigos’ para que no los vieran. A su esposa le contamos el mismo día, para que no se filtrara la información”, sostuvo.

Cabe destacar que, durante el segmento, “Mondongo” se mantuvo callado, sin parar de llorar. Sin embargo, culminado el programa, le agradeció el apoyo a “Puerto Rico gana”. “A mí nunca me habían tratado así en ningún lado, ustedes son mi familia” , reveló emocionado Alex DJ.

¿Qué le pasó a Mondongo?

Recordemos que, en septiembre de 2024 en entrevista para el programa “Alexandra a las 12″, el joven reveló que a los 14 años tuvo un accidente que lo mantuvo casi dos años en cama, lo que no le permitió realizar ninguna actividad física.

“Tengo problemas con la tiroides, con la presión. En esos dos años, siempre fui grande, pero nunca así… se descontrolaron muchas cosas dentro de mí y no tuve el control. En vez de entrar en depresión, en una crisis emocional, me metí en la mente que la autoestima y la confianza es lo que una persona tiene, y ahí nació el personaje que muchos puertorriqueños aman. Este chamaquito sin complejos y que no le tiene miedo a la vida”, comentó en aquel entonces.