Stephanie Font a su salida de “Puerto Rico gana”: “La decisión no fue difícil”

La decisión, según contó, no fue del todo difícil, pues en este nuevo capítulo de su vida su prioridad es su familia. “Uno siempre tiene sentimientos porque ellos eran parte de mi familia, pero obviamente mi enfoque en este momento es mi familia. Pensando en ellos, pues la decisión no fue difícil, porque me quiero enfocar en esta nueva etapa de mi vida”.

“Como persona yo crecí muchísimo tras la empatía que tiene el pueblo puertorriqueño. Cuando yo comencé a este programa, yo no sabía el impacto que podía tener la televisión y el público. Viví tantas experiencias que me hicieron más humana y más empática”, reveló la modelo.

Uno de los momentos que la marcaron lo fue la visita de un niño cuadripléjico y quien, a pesar de su condición, llevaba una sonrisa de oreja a oreja, según recordó. “La mamá fue a buscar ayuda porque el niño no tenía un carrito con las modificaciones para poder subirse y el pueblo puertorriqueño ayudó tanto y tanto, que pudo tener en dinero no solo para eso, sino para mucho más. Ahí es que yo me di cuenta el impacto que tiene la televisión y el pueblo. Eso a mí me impactó mucho y lo vi un sinnúmero de veces en estos últimos cinco años y medio”.