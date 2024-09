Agradecido con sus dos grandes amores Christian Daniel

El cantante puertorriqueño Christian Daniel tiene muchas razones para afirmar que el 2024 es su gran año y que, sin duda alguna, culminará siendo el mejor de todos.

Tras una ausencia de ocho años, regresa a lo grande al escenario para presentar hoy su concierto “Ser”, en el Coca Cola Music Hall, en Distrito T Mobile, mientras se encuentra en la “dulce espera” del nacimiento de su primogénito Sebastián, junto a su pareja, la modelo de “Puerto Rico gana”, Stephanie Font.

“Este año ha sido uno de mucho crecimiento y bendiciones en muchos aspectos”, expresó el intérprete de “Ahora que te vas” a El Nuevo Día.

“El hecho de que voy a ser papá, algo que siempre soñé y se me dio, ha sido algo que para mí es muy emocionante. Son muchas cosas bonitas que han estado pasando y que hay que darle gracias a Dios”, agregó emocionado el artista, quien este 2024 combina a dos grandes amores: su familia y la música.

Con la llegada de los 40 años de edad y un hijo en camino, Christian Daniel reveló que se activó un botón que lo hizo cambiar el “chip” en muchos aspectos, considerando tomar rumbos que quizás hace unos meses veía lejos, como regresar al mundo de la actuación. “Ahora con un bebé que viene por ahí a uno se le prenden los motores y uno quiere trabajar el triple porque no quiere que a sus hijos les falte nada”.

“Mira cómo ha cambiado, que por mucho tiempo me preguntaban: ‘Cristian, ¿actuarías otra vez? ¿Volverías a la televisión, a hacer novelas?’ En aquel momento decía que no y ahora digo que sí… así puedo estar más cerca de Stephanie y mi hijo. No voy a cerrar esas puertas porque quiero estar con mi familia y ser un padre presente en todos los aspectos”, recalcó el cantante, mientras cuenta las horas para reencontrarse con su público en un masivo concierto.

“Te voy a ser bien honesto, estoy nervioso, pero a la misma vez son nervios buenos. Hace tiempo no me ponía así. Para mí cantar es lo más hermoso del mundo. Y cuando es el show de uno… las expectativas están en uno. Me voy a botar, pero es como ese frío olímpico que hace años yo no sentía”, sostuvo.

El espectáculo será su regreso a uno de los “venues” de Puerto Rico. Su último concierto fue en 2016 en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, de Santurce.

Con el concierto “Ser”, Christian Daniel transmitirá, a través de su incomparable voz y canciones como “Para siempre”, “Te has convertido en mí”, “Tu salida”, “Diminuto”, “Ven”, entre muchas otras, su esencia tal cual siempre ha sido.

“Verán al Christian Daniel que todos conocen. Con temas que vienen del alma y llegan a lo más profundo del corazón”, anticipó. Asimismo, indicó que estará acompañado de su banda y bailarinas, para completar una romántica velada.

En sus 20 años de trayectoria, el compositor asegura que su distintivo es que continúa siendo el baladista que todo su público muy bien conoce, a pesar de los cambios en la industria musical.

“Nunca he dejado de ser baladista, a pesar de que la música ha evolucionado en muchos lugares, yo siempre he estado firme en mi propuesta musical”, indicó el cantautor que sobrepasa el millón de oyentes mensuales en la plataforma Spotify y posee 1.12 millones de suscriptores en el canal de YouTube.

¿Qué te ha hecho optar por permanecer con esa esencia?

“A mí me encantan los diferentes tipos de géneros. De hecho, yo he coqueteado con otros géneros y me ha ido muy bien. Pero al final del día, si tú tienes un público que desde el día uno te conoce como baladista, el que tú cambies tu esencia de un día para otro, confundes al que te escucha. Tenemos que entender que cada artista es una emisora de radio”, enfatizó la voz de “Aunque ya no vuelvas”.

¿Qué es lo próximo para Christian Daniel?