Christian Daniel le da tremenda sorpresa a su novia Stephanie Font

En la misma publicación, el cantante de 39 años respondió: “La vida me sorprendió de una manera increíble! Solo le pedía a Dios tener a mis hijos con una mujer q me hiciera suspirar y me llenara de tenernura! Y cuando pensé q eso ya no existía para mi, llegaste tú! Gracias por darme la bendición más hermosa del mundo y el privilegio de ser papá y de q seas mi esposa! Te amo y como dije en el mensaje soy de los q le demuestro a los problemas q el amor es más grande q cualquier dificultad! Te amo”.