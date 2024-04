Christian Daniel y Stephanie Font celebran que serán padres

“Como él (Alex DJ) dice, ya cumplí 5 años en Telemundo. Yo soy de Cabo Rojo, así que, literalmente, la familia de ‘Puerto Rico gana’ es mi familia, y no solamente los integrantes de ‘Puerto Rico gana’, sino también ustedes, los televidentes”, comenzó Font, quien no pudo contener las lágrimas.

La presentadora agregó: “Eso es lo que yo me llevo de ustedes, el cariño. Eso no significa que me voy de Telemundo. Se trata de una noticia que les queremos dar Christian y yo, y es que estoy embarazada. Tengo 5 semanas”.

“Al principio yo no le creía porque coincidió con la celebración de ‘April Fools’”, comenzó Perales. “Entonces le dije (a Stephanie) que como único le creería era si me mostraba la prueba de sangre y, mírala, aquí está”, agregó la también integrante de la producción del programa de juegos conducido por Alex DJ .

“No soy de publicar mi vida privada, creo que esta sería la primera vez que lo hago, pero con los cantazos que me he dado en la vida, al final, uno quiere enseñar a las personas que llegan de un día para otro y aunque nada es perfecto, te motivan a ser mejor y querer ser mejor cada día. Me enamoré sin esperarlo y sin estar buscando, y solo puedo dar gracias porque hoy siento lo que un día pensé que no volvería a ocurrir”, expresó el intérprete de “Ahora que te vas”.