Anuncian sorpresivo cambio en “Puerto Rico gana” con nuevo talento

El público de “Puerto Rico Gana” se llevó la gran sorpresa durante la tarde del miércoles cuando a la presentadora y modelo Johanna Mojica le dieron la bienvenida con mucha alegría al elenco del programa Telemundo.

Su rostro y carisma ya es familiar en la pantalla televisiva, pues fue una de las modelos que comenzó en el programa de juegos y variedades “La bóveda de Mr. Cash”, en donde estuvo laborando por tres años y medio, que más adelante se convirtió en “La bóveda de TeleOnce”.

Johanna Mojica (Suministrada)

Desde el pasado 5 de agosto, TeleOnce rediseñó su bloque de programación de las tardes y noches, y este popular programa no figuró como parte de la nueva propuesta para los televidentes. Según se anunció, comenzó en una etapa de “receso”.

Ante ese panorama, a Johanna se le dio la oportunidad de fungir como modelo en el espacio de juegos nocturno, que se transmite todos los días a las 6:00 de la tarde, presentado Alex DJ, por lo que no quiso desaprovechar el momento de continuar desempeñándose frente a la pantalla local.

PUBLICIDAD

“Mi propósito es poder seguir conectando con la gente y poder llevarles y transmitirles esa alegría al pueblo, de que me sigan viendo y además de continuar con el paso de mi carrera. Lo más bonito de yo trabajar en esta experiencia de los medios para mí es el cariño y el calorcito de poder conectar con la gente. Para mí es bien especial cuando salgo a la calle y alguien se me acerca y me preguntan, nos tomamos la fotito... El poder conectar y hablar para mí es lo más importante y es lo que me llevo. Ese cariño y ese amor de la gente para mí es una de las cosas más importantes”, explicó en entrevista con El Nuevo Día.

Por tanto, agradece lo que fue su desarrollo en el programa de TeleOnce, en el que también se le dio la oportunidad de coanimar, hacer pasos de comedia y, lo más reciente, como anfitriona en “La bóveda de la risa”, los sábados.

“La experiencia fue maravillosa. Para mí TeleOnce es como mi familia extendida. Fueron las personas que me dieron esa herramienta, que me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad de poder seguir creciendo tanto personalmente como profesionalmente. Siempre voy a estar bien agradecida de que ellos me hayan dado la oportunidad durante estos últimos años”, acotó.

De acuerdo con Mojica, “La bóveda de Teleonce” está en receso y la producción ha manifestado que tienen previsto volver a la pantalla en noviembre. Sin embargo, explicó que su salida del programa fue en buena lid.

PUBLICIDAD

“Todo se ha dado en buena actitud, deseándome lo mejor, de buena manera, todo bonito”, añadió a la vez que señaló que aspira a seguir creciendo y ser de bendición en la vida de otras personas.

Aunque estudió radiología, de niña se sintió atraída por el baile y las artes escénicas. Poco tiempo antes de culminar sus estudios, se le dio lo que tanto anhelaba.

“Desde pequeña yo siempre decía que mi sueño era entrar y trabajar en el mundo de los medios y de la televisión, a pesar de que estudié algo distinto, relacionado con la medicina. Cuando estaba estudiando radiología, me quise cambiar a estudiar periodismo y comunicaciones, pero me faltaba poco tiempo para terminar radiología y, como Dios es tan bueno, yo se lo pedí tanto, que me puso la oportunidad en la televisión. Eso estaba para mí. Pude terminar de estudiar y estoy en mi proceso de tomar las reválidas”, concluyó Mojica.