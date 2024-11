La modelo de “Puerto Rico gana”, Johanna Mojica, lanza su primera colección de labiales

View this post on Instagram

“Mi propósito es poder seguir conectando con la gente y poder llevarles y transmitirles esa alegría al pueblo, de que me sigan viendo y además de continuar con el paso de mi carrera. Lo más bonito de yo trabajar en esta experiencia de los medios para mí es el cariño y el calorcito de poder conectar con la gente. Para mí es bien especial cuando salgo a la calle y alguien se me acerca y me preguntan, nos tomamos la fotito... El poder conectar y hablar para mí es lo más importante y es lo que me llevo. Ese cariño y ese amor de la gente para mí es una de las cosas más importantes”, explicó en entrevista con El Nuevo Día.