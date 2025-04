Niurka Marcos hace maletas, ¿se va de “La casa de los famosos All-Stars”?

Como era de esperarse, Marcos no se quedó callada y arremetió contra Patricia Navidad . La actriz y cantante mexicana aseguró que la cocina “no debería tener dueño”.

“Pues no tiene dueño, Javier (Poza) . Nada más que yo me levanto muy temprano todos los días y llego antes que nadie para poder terminar mi comida antes de tiempo”, dijo “Mama Niu” en su defensa.

Marcos, al parecer, no soporta un escándalo más. Esta mañana, a través del 24/7, la audiencia ha sido testigo de cómo -poco a poco- la artista ha recogido sus cosas para abandonar la competencia.

“¿Que van a hacer estos?“, preguntó el cantante sobre los integrantes del cuarto Agua. ”Sobrevivir, como han hecho hasta ahora. Cállate, y no me digas nada. No tú, Lupillo", respondió la vedette.