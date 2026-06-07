Así fue el exclusivo baby shower de la hija de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Mientras se preparan para la llegada de su primera niña, Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, celebraron por todo lo alto su baby shower, acompañados de su familia y de un selecto grupo de celebridades.

“Antes de conocerte, ya te estamos celebrando. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa era para ti, pequeña. Gracias a todos los que habéis hecho que este día sea tan especial para nuestra familia en crecimiento”, escribió la exMiss Universe Paraguay 2021 en sus redes sociales, acompañando sus palabras con fotografías del momento.

El evento, que tuvo lugar en la ciudad de Miami, contó con una lujosa decoración donde predominaron las tonalidades verde y rosa pastel, además diversas actividades en las que el matrimonio y sus invitados demostraron sus habilidades parentales.

Según se pudo constatar, el encuentro contó con la presencia de Prince Royce, Lele Pons, Guaynaa, Natti Natasha, Raphy Pina y Carlos Adyan, entre otras personalidades del mundo de la farándula.

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