Así fue el exclusivo baby shower de la hija de Marc Anthony y Nadia Ferreira
Lele Pons, Natti Natasha, Raphy Pina y otras figuras del entretenimiento acompañaron a la pareja en la especial celebración
7 de junio de 2026 - 6:11 PM
7 de junio de 2026 - 6:11 PM
Mientras se preparan para la llegada de su primera niña, Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, celebraron por todo lo alto su baby shower, acompañados de su familia y de un selecto grupo de celebridades.
“Antes de conocerte, ya te estamos celebrando. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa era para ti, pequeña. Gracias a todos los que habéis hecho que este día sea tan especial para nuestra familia en crecimiento”, escribió la exMiss Universe Paraguay 2021 en sus redes sociales, acompañando sus palabras con fotografías del momento.
El evento, que tuvo lugar en la ciudad de Miami, contó con una lujosa decoración donde predominaron las tonalidades verde y rosa pastel, además diversas actividades en las que el matrimonio y sus invitados demostraron sus habilidades parentales.
Según se pudo constatar, el encuentro contó con la presencia de Prince Royce, Lele Pons, Guaynaa, Natti Natasha, Raphy Pina y Carlos Adyan, entre otras personalidades del mundo de la farándula.
Cabe destacar que esta será la segunda hija de ambos y la octava en total para el artista de raíces puertorriqueñas. El primogénito de la modelo paraguaya es Marcos Antonio Jr., quien próximamente cumplirá 3 años.
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