Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Qué regalo tan grande nos da la vida”: Marc Anthony anuncia que será padre nuevamente

La noticia convierte al artista y esposo de la modelo Nadia Ferreira en padre por octava vez

28 de enero de 2026 - 11:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 14: (L-R) Nadia Ferreira and Marc Anthony attend the 25th Latin GRAMMY Awards at Kaseya Center on November 14, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Latin Recording Academy) (Dimitrios Kambouris)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya y exMiss Paraguay, Nadia Ferreira, anunciaron este miércoles que están esperando a su segundo hijo juntos, una noticia que convierte al artista en padre por octava vez.

El anuncio en conjunto se realizó a través de una publicación en redes sociales que rápidamente generó una ola reacciones entre sus seguidores. En la foto compartida en Instagram se aprecia el vientre de embarazo de Ferreira, acompañado por las manos de su hijo Marquito, quien pronto asumirá el rol de hermano mayor.

La imagen estuvo acompañada de un emotivo mensaje festejando además el tercer aniversario de bodas entre el puertorriqueño de 57 años y la paraguaya de 26.

“¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, lee la publicación que en pocos minutos alcanzó más de 80,000 “likes” y comentarios.

En mayo del 2022, Marc y Ferreira dieron a conocer la noticia de su compromiso, luego de que la modelo compartiera una fotografía del anillo de compromiso que le dio el cantante. La pareja se unió en matrimonio el 28 de enero del 2023 con una gran ceremonia que incluyó invitados con Salma Hayek, Maluma, Romeo Santos, Luis Fonsi, entre otras estrellas.

Marc Anthony también es padre de Christian y Ryan, producto de su matrimonio con la ex Miss Universo puertorriqueña, Dayanara Torres.; de los mellizos Max y Emme con la actriz y cantante Jennifer López, y Ariana y Chase de su relación con Debbie Rosado.

