“Qué regalo tan grande nos da la vida”: Marc Anthony anuncia que será padre nuevamente

El cantante Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya y exMiss Paraguay, Nadia Ferreira, anunciaron este miércoles que están esperando a su segundo hijo juntos, una noticia que convierte al artista en padre por octava vez.

El anuncio en conjunto se realizó a través de una publicación en redes sociales que rápidamente generó una ola reacciones entre sus seguidores. En la foto compartida en Instagram se aprecia el vientre de embarazo de Ferreira, acompañado por las manos de su hijo Marquito, quien pronto asumirá el rol de hermano mayor.

La imagen estuvo acompañada de un emotivo mensaje festejando además el tercer aniversario de bodas entre el puertorriqueño de 57 años y la paraguaya de 26.

“¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, lee la publicación que en pocos minutos alcanzó más de 80,000 “likes” y comentarios.

PUBLICIDAD

En mayo del 2022, Marc y Ferreira dieron a conocer la noticia de su compromiso, luego de que la modelo compartiera una fotografía del anillo de compromiso que le dio el cantante. La pareja se unió en matrimonio el 28 de enero del 2023 con una gran ceremonia que incluyó invitados con Salma Hayek, Maluma, Romeo Santos, Luis Fonsi, entre otras estrellas.