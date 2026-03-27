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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan que tendrán una niña

La esposa del cantante, Nadia Ferreira, hizo el anuncio a través de las redes sociales

27 de marzo de 2026 - 1:30 PM

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Marc Anthony y Nadia Ferreira serán padres por segunda ocasión. (Instagram)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

¡Una niña! En la tarde de hoy, la modelo Nadia Ferreira y su esposo, el cantante Marc Anthony, anunciaron que serán padres de una niña, la cual nacerá en los próximos meses. Este será el segundo hijo entre ambos y el octavo en total del artista de raíces puertorriqueñas.

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“Una sorpresa llena de amor… Dios mediante", escribió Ferreira, una modelo y exreina de belleza que fue Miss Universe Paraguay 2021. En 2023, la pareja le dio la bienvenida a Marco Antonio Jr.

En varias imágenes compartidas por Ferreira en su cuenta de Instagram, se les ve a bordo de un yate que está en medio del mar, cargando unos pequeños botines de bebé rosados. El cantante acompañó a Ferreira, junto con el pequeño Marco Antonio.

Ocho hijos

Marc Anthony ha tenido una vida personal marcada por varios matrimonios y divorcios, acompañados por ocho hijos. El 29 de junio de 1994 nació su hija Arianna Muñiz, fruto de su relación con Debbie Rosado, con quien también adoptó a su hijo Chase Muñiz, nacido en 1995. El 9 de mayo de 2000 contrajo matrimonio con la ex Miss Universo Dayanara Torres en Las Vegas, con quien tuvo a sus hijos Cristian Marcus Muñiz (nacido el 5 de febrero de 2001) y Ryan Adrian Muñiz (nacido el 16 de agosto de 2003). En junio de 2004 se casó con Jennifer López, con quien tuvo a los gemelos Max David y Emme Maribel Muñiz, nacidos el 22 de febrero de 2008. Posteriormente, Marc Anthony se casó con la modelo Shannon De Lima el 11 de noviembre de 2014 en República Dominicana, divorciándose el 13 de febrero de 2017. En su etapa más reciente, inició su relación con Ferreira en 2022, se comprometieron el 13 de mayo de ese año y se casaron el 28 de enero de 2023 en Miami.

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Marc AnthonyNadia FerreiraEmbarazo
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