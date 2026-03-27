Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan que tendrán una niña

¡Una niña! En la tarde de hoy, la modelo Nadia Ferreira y su esposo, el cantante Marc Anthony , anunciaron que serán padres de una niña, la cual nacerá en los próximos meses. Este será el segundo hijo entre ambos y el octavo en total del artista de raíces puertorriqueñas.

Ocho hijos

Marc Anthony ha tenido una vida personal marcada por varios matrimonios y divorcios, acompañados por ocho hijos. El 29 de junio de 1994 nació su hija Arianna Muñiz, fruto de su relación con Debbie Rosado, con quien también adoptó a su hijo Chase Muñiz, nacido en 1995. El 9 de mayo de 2000 contrajo matrimonio con la ex Miss Universo Dayanara Torres en Las Vegas, con quien tuvo a sus hijos Cristian Marcus Muñiz (nacido el 5 de febrero de 2001) y Ryan Adrian Muñiz (nacido el 16 de agosto de 2003). En junio de 2004 se casó con Jennifer López, con quien tuvo a los gemelos Max David y Emme Maribel Muñiz, nacidos el 22 de febrero de 2008. Posteriormente, Marc Anthony se casó con la modelo Shannon De Lima el 11 de noviembre de 2014 en República Dominicana, divorciándose el 13 de febrero de 2017. En su etapa más reciente, inició su relación con Ferreira en 2022, se comprometieron el 13 de mayo de ese año y se casaron el 28 de enero de 2023 en Miami.