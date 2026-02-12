Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Marc Anthony se expresa por primera vez sobre el lío familiar de los Beckham: “No refleja la verdad”

El cantante puertorriqueño fue el que interpretó el tema del baile nupcial de la discordia

12 de febrero de 2026 - 8:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Marc Anthony (MARTIN BERNETTI)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - Marc Anthony se pronunció por primera vez sobre el conflicto que enfrenta a la familia Beckham, tras verse vinculado a la polémica, y aseguró que la versión que circula “no refleja la verdad”.

RELACIONADAS

“Estoy muy unido a la familia. Pero no tengo nada que decir sobre lo que ha pasado allí. Es muy lamentable cómo se está desarrollando todo, pero (cómo se está desarrollando) no refleja la verdad”, dijo el salsero puertorriqueño en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Anthony se vio involucrado por haber actuado en la recepción de la boda de Brooklyn Beckham, hijo de Victoria y David Beckham, y Nicola Peltz en 2022.

Capitán de Inglaterra, David Beckham, izquierda, es felicitado por compañero Emile Heskey luego de anotar segundo goal contra Grecia durante partido de clasificación de la Copa Mundial del 2002 en Old Trafford en Manchester, Inglaterra. (AP Photo/Adam Butler, File)El exinternacional inglés y exestrella del Manchester United David Beckham anota contra Tottenham Hotspur durante partido del Premier League en Londres el 27 de abril del 2003. (AP Photo/Alastair Grant, File) Beckham en el evento Chelsea Flower Show que se celebró en Londres en mayo de 2025. (Toby Melville/Pool Photo via AP)
1 / 20 | Del East End de Londres al palacio de Buckingham: esta es la trayectoria de David Beckham . Capitán de Inglaterra, David Beckham, izquierda, es felicitado por compañero Emile Heskey luego de anotar segundo goal contra Grecia durante partido de clasificación de la Copa Mundial del 2002 en Old Trafford en Manchester, Inglaterra. (AP Photo/Adam Butler, File) - Adam Butler

El hijo mayor de los Beckham, quien lleva casi tres años distanciado de su familia, acusó a finales de enero a sus padres de intentar sabotear su relación con la modelo, y por medio de unas historias de Instagram aseguró que el día de su boda Anthony supuestamente lo llamó al escenario para bailar con su madre en lugar de su esposa.

“Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde, según el programa, estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en lugar de eso me esperaba mi madre para bailar conmigo”, escribió entonces Beckham.

“Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, añadió.

Hasta el momento, ni David ni Victoria Beckham han respondido a las acusaciones de su hijo, quien también aseguró que no le interesa reconciliarse con sus padres.

Marc Anthony se encuentra próximo a comenzar su primera residencia en Las Vegas titulada ‘Marc Anthony: Vegas... My Way!’ que comenzará el 13 de febrero.

El cantante puertorriqueño Marc Anthony hoy le sumó otro éxito a su carrera al ser reconocido estrella en Paseo de la Fama de Hollywood.La estrella fue develada en reconocimiento por una trayectoria que enmarca casi cuatro décadas de trabajo como uno de los representantes más influyentes del género de la salsa.”De alguna forma extraña siento que apenas empecé y que esto es el comienzo”, comentó.
1 / 13 | Fotos: Revive el momento cuando Marc Anthony fue reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. El cantante puertorriqueño Marc Anthony hoy le sumó otro éxito a su carrera al ser reconocido estrella en Paseo de la Fama de Hollywood. - Chris Pizzello
Marc AnthonyDavid Beckham
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
