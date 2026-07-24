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Netflix estrenará serie basada en la vida de Raphael

Tendrá ocho episodios y estarán disponibles a partir de octubre

24 de julio de 2026 - 11:36 AM

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El cantante se presenta en concierto el Día de las Madres en el Coca Cola Music Hall. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

“Aquel”, la serie de televisión basada en la vida de Raphael, se estrenará en Netflix tanto en España como en Latinoamérica el próximo 9 de octubre, según informó la plataforma este jueves en un comunicado.

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Tal y como se había informado previamente, serán en total ocho los episodios en los que se narrará la vida de uno de los artistas españoles más universales, desde sus humildes orígenes en la España de la posguerra civil hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales.

“Este “biopic” no solo cuenta mi historia, también refleja una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables — unos muy conocidos, otros más íntimos; algunos luminosos, otros más duros —, pero todos profundamente significativos”, destacó Raphael (Linares, Jaén, 1943) en unas declaraciones recogidas por Netflix tras el inicio del rodaje.

El actor Javier Morgade (“Disco, Ibiza, Locomía”) interpretará al Raphael joven, mientras que Carlos Santos (“El hombre de las mil caras”) encarnará al artista maduro, en un reparto del que también forman parte Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro.

La Academia Latina de la Grabación celebró anoche su Gala Persona del Año 2025 en honor a Raphael. David Bisbal elevó la energía al cantar junto a Elena Rose “En Carne Viva”. Raphael, Persona del Año 2025, deslumbró al público con un popurrí de “Qué Sabe Nadie”, “Mi Gran Noche” y “Como Yo Te Amo”.
1 / 14 | Así fue la Gala de Persona del Año 2025 del Latin Grammy . La Academia Latina de la Grabación celebró anoche su Gala Persona del Año 2025 en honor a Raphael. - Leon Bennett

Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, la serie es una producción de Dlo Producciones en asociación con Caracol Televisión.

Con tres nominaciones a los premios Grammy, fue nombrado Persona del Año 2025 por la Academia Latina de Grabación y es hijo predilecto de países y ciudades como México, Chile, Nueva York o Los Ángeles.

El éxito de la trayectoria de Raphael se refleja en 70 trabajos discográficos, 326 discos de Oro, 49 de Platino y uno de Uranio, el único entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias.

Entre sus canciones más conocidas están el “Yo soy aquel” que da título a la serie, “Cuando tú no estás”, “Qué sabe nadie”, “Hablemos del amor”, “Estar enamorado” o “Digan lo que digan”.

El artista español Raphael Martos, considerado una de las figuras más importantes e influyentes de la música en español y una leyenda viva de la canción romántica a nivel internacional, recibió la llave de la ciudad de San Juan a manos del alcalde Miguel Romero.La ceremonia se llevó a cabo esta mañana en la Sala Capitular de la Casa Alcaldía de San Juan como parte de un reconocimiento especial a su extraordinaria carrera artística, legado cultural y aportación a la música internacional. En la foto, Miguel Romero, alcalde de San Juan. Raphael presentará en Puerto Rico un concierto el Día de las Madres en el Coca Cola Music Hall.
1 / 10 | Raphael recibe la llave de San Juan. El artista español Raphael Martos, considerado una de las figuras más importantes e influyentes de la música en español y una leyenda viva de la canción romántica a nivel internacional, recibió la llave de la ciudad de San Juan a manos del alcalde Miguel Romero. - Suministrada
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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