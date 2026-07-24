Netflix estrenará serie basada en la vida de Raphael

“Aquel”, la serie de televisión basada en la vida de Raphael, se estrenará en Netflix tanto en España como en Latinoamérica el próximo 9 de octubre, según informó la plataforma este jueves en un comunicado.

Tal y como se había informado previamente, serán en total ocho los episodios en los que se narrará la vida de uno de los artistas españoles más universales, desde sus humildes orígenes en la España de la posguerra civil hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales.

“Este “biopic” no solo cuenta mi historia, también refleja una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables — unos muy conocidos, otros más íntimos; algunos luminosos, otros más duros —, pero todos profundamente significativos”, destacó Raphael (Linares, Jaén, 1943) en unas declaraciones recogidas por Netflix tras el inicio del rodaje.

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El actor Javier Morgade (“Disco, Ibiza, Locomía”) interpretará al Raphael joven, mientras que Carlos Santos (“El hombre de las mil caras”) encarnará al artista maduro, en un reparto del que también forman parte Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro.

1 / 14 | Así fue la Gala de Persona del Año 2025 del Latin Grammy . La Academia Latina de la Grabación celebró anoche su Gala Persona del Año 2025 en honor a Raphael. - Leon Bennett 1 / 14 Así fue la Gala de Persona del Año 2025 del Latin Grammy La Academia Latina de la Grabación celebró anoche su Gala Persona del Año 2025 en honor a Raphael. Leon Bennett Compartir

Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, la serie es una producción de Dlo Producciones en asociación con Caracol Televisión.

Con tres nominaciones a los premios Grammy, fue nombrado Persona del Año 2025 por la Academia Latina de Grabación y es hijo predilecto de países y ciudades como México, Chile, Nueva York o Los Ángeles.

El éxito de la trayectoria de Raphael se refleja en 70 trabajos discográficos, 326 discos de Oro, 49 de Platino y uno de Uranio, el único entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias.

Entre sus canciones más conocidas están el “Yo soy aquel” que da título a la serie, “Cuando tú no estás”, “Qué sabe nadie”, “Hablemos del amor”, “Estar enamorado” o “Digan lo que digan”.